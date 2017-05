Dieter Bohlen Show am 20.5.2017: Gäste von Andrea Berg bis Vanessa Mai

Wenn Dieter Bohlen am 20. Mai 2017 zu seiner Dieter Bohlen Mega-Show auf RTL einlädt, geben sich prominente Gäste en masse das Mikrofon in die Hand. Auch wenn viele Künstler nicht dabei sind, die Songs von Dieter Bohlen gesungen haben oder von ihm produziert wurden, ist die Zahl der Sängerinnen und Sänger beeindruckend. Die Dieter Bohlen Mega-Show am 20.5.2017 ist jedoch etwa auf die jüngere Geschichte von Dieter Bohlen ausgerichtet, die mit RTL verbundene Zeit.

Da darf natürlich Dieter-Bohlen-Buddy Bruce Darnell nicht fehlen, der ihn seit vielen Jahren beim Supertalent begleitet. Nicht alle Gäste sind vor der Ausstrahlung am 20.Mai 2017 schon bekannt. Aufgezeichnet wurde die Sendung letzte Woche am 12. Mai 2017 in Köln. Wer sich also wundert, dass Vanessa Mai in der Dieter-Bohlen-Show mit Alexander Klaws tanzen kann, während sie auch live bei Carmen Nebel in Berlin auftritt, hat hier des Rätsels Lösung.

Weitere Gäste der Dieter Bohlen Mega-Show am 20.5.2017, die auch Lieder von Dieter Bohlen singen werden, sind neben Alexander Klaws und Vanessa Mai Andrea Berg, Beatrice Egli, Bonnie Tyler, Juliette Schoppmann, Kay One, Mark Medlock, Pietro Lombardi, Prince Damian und Nino de Angelo. Es geht also ganz deutlich in Richtung DSDS.

Es erscheint auch eine CD zur Dieter Bohlen – Show. Aber ganz ehrlich, so richtig lohnt die sich nicht. Es gibt jede Menge Songs der auch in der Show beteiligen Künstler und ein paar Neufassungen oder Mega-Mixe alter Modern Talking – Hits, die aber nicht so richtig vom Hocker reißen. Wer sich dafür interessiert, kann hier bei amazon sich genauer informieren. Es gibt dort das Album mit 3 CDs für knapp 13 €, der mp3-Download kostet fast genauso viel und das Streaming ist kostenfrei für alle, die amazon music haben. Die besten Modern Talking – Versionen gibt es immer noch auf dem Album “Back for good” zum Remake von Modern Talking.

Seit 14 Jahren ist Dieter Bohlen inzwischen bei DSDS “Chef”-Juror, seit 10 Jahren ist Dieter Bohlen Juror in der Show “Das Supertalent”.

Im Anschluss an die Dieter Bohlen – Show am 20.5.2017 kommt genau um Mitternacht noch die Dokumentation “Die Erfolgsgeschichte Modern Talking”.

