Let’s dance am 16.6.2017 – 10 Jahre Rückblick auf die Tanz-Show

10 Jahre Let's Dance - Die schönsten Momente

10 Jahre Let’s dance am 16. Juni 2017! Ein amüsanter Rückblick auf alle 10 Staffeln Let’s dance. Wer hatte in welchem Jahr Let’s dance gewonnen? Was waren die Highlights in 10 Jahren Let’s dance? Die besten Tänze? Die schönsten Let’s dance – Gewinner? Die heißesten Outfits? Die lustigsten Szenen?

Während sich die Welt für die Finalisten von Let’s dance 2017 längst und schneller als zuvor weiter dreht, schauen Sylvie Meis und Daniel Hartwich am 16.6.2017 mit Einspielfilmen auf alle Staffeln und das Besondere daraus zurück. “10 Jahre Let’s Dance – Die schönsten Momente” erzählt die erfolgreiche Geschichte des deutschen Teils der erfolgreichsten TV-Tanz-Show derzeit auf der Welt.

Bei Vanessa Mai wird einem selbst im Nachhinein noch schwindelig, ob der aufeinanderfolgenden Ereignisse. Andere bei Let’s dance reden, tuscheln und geheimnissen um’s Heiraten – Vanessa Mai tut es einfach und zwar 3 Tage vor dem Finale standesamtlich, 3 Tage nach dem Finale mit großer Feier – und 2 Tage später steht sie schon wieder live in TV-Studios. Da wird der 2. Platz bei Let’s dance 2017 eher ein untergeordnetes Ereignis sein.

Die RTL-Rückschau von Sylvie Meis und Daniel Hartwich am 16. Juni 2017 ab 20.15 Uhr soll so eine typische RTL-Studio-Produktion sein mit Kommentaren von Promis, Kandidaten und anderen Beteiligten, wie man das von RTL sattsam kennt – also keine Live-Show oder wenigsten live aufgezeichnete Show. Dabei soll es von A-Z gehen, “von “A: Allstars”, “B: beinhartes Training”, “C: Choreographien”, über “K: Kämpfe und Krisen”, “L: Lacher” bis hin zu “P: Pannen” und schließlich “Z: Zehn weitere Jahre?!”“

Let’s dance gab es das erste Mal 2006. Die 10 Jahre sind bei RTL deshalb erst 2017 voll, weil 2008 und 2009 kein Let’s dance lief. Wer also schon eine Rechenschwäche vermutet hat, kann Entwarnung geben. Sylvie Meis und Daniel Hartwich moderieren gemeinsam seit 2011 die Tanz-Show. Davor hatten 2010 Daniel Hartwich und Nazan Eckes gemeinsam Let’s dance moderiert. Und in den ersten beiden Staffeln 2006 und 2007 waren Nazan Eckes und Hape Kerkeling die Moderatoren.

Und das sind

Die bisherigen Gewinner von Let’s dance

2006 hatte Wayne Carpendale mit Isabel Edvardsson Let’s dance 2006 gewonnen.

2007 hatte Susan Sideropoulos mit Christian Polanc Let’s dance 2007 gewonnen.

2010 hatte Sophia Thomalla mit Massimo Sinato Let’s dance 2010 gewonnen.

2011 hatte Maite Kelly mit Christian Polanc Let’s dance 2011 gewonnen.

2012 hatte Magdalena Brzeska mit Erich Klann Let’s dance 2012 gewonnen.

2013 hatte Manuel Cortez mit Melissa Ortiz-Gomez Let’s dance 2013 gewonnen.

2014 hatte Alexander Klaws mit Isabel Edavardsson Let’s dance 2014 gewonnen.

2015 hatte Hans Sarpei mit Kathrin Menzinger Let’s dance 2015 gewonnen.

2016 hatte Victoria Swarovski mit Erich Klann Let’s dance 2016 gewonnen

2017 hatte Gil Ofarim mit Ekaterina Leonova Let’s dance 2017 gewonnen.

