Let’s dance 2017 am 21. April 2017: Alle Songs, Tänze, die Auswahl

Gibt es bei Let's dance 2017 eine Bevorzugung bei den Tänzen und der Musik?

hier die Moderatoren Sylvie Meis und Daniel Hartwich – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Die 5. Show von Let’s dance 2017 am 21. April 2017 ist endlich kürzer: Motto Tanzen. Doch die Musik-Auswahl wie die der Tänze werfen Fragen auf. Das mit dem Motto ist natürlich Quatsch! Es gibt -oh Wunder- kein Motto bei Let’s dance am 21.4.2017. Dafür ist die Sendung schon um 23.15 Uhr zu Ende, was viele TV-Zuschauer aufatmen lassen dürfte.

Ob es sinnvoll ist, gleich anschließend ein Boulevard-Magazin (Exklusiv) mit dem Thema “Let’s dance am 21.4.2017” zu bringen, statt wie anderswo an einem anderen Tag, bleibt dahin gestellt und das Problem der RTL-Verantwortlichen. Die Einschaltquote wird es weisen… Da hat RTL ja in letzter Zeit ohnehin ein paar Probleme (bei It takes 2, DSDS, Let’s dance). Vielleicht hat man die Zeichen falsch gedeutet und an den falschen Schrauben gedreht? Wir werden dieses Thema der Einschaltquoten noch einmal extra aufgreifen. Nur so viel: Bisher fehlen Let’s dance 2017 bis zu einer Million Zuschauer pro Sendung im Vergleich zum Vorjahr.

Hier sollen die Tänze und die Songs bei Let’s dance 2017 am 21. April 2017 im Fokus stehen. Darauf gehen wir morgen näher ein, wenn wir die Interpretationen gehört haben. Das ist besser, als sich in Mutmaßungen zu verlieren, ob einzelne Paare bevorzugt werden oder nicht – wonach es auf den ersten Blick aussieht. Das gilt auch für die bisherige Auswahl der Tänze, die bei einigen Tanzpaaren ein gewisses Ungleichgewicht aufweist. Dazu morgen mehr – ist schon vorbereitet, war dann aber zu lang für diesen Artikel hier.

Was sind also die

Tänze und Songs der 5. Show von Let’s dance 2017 am 21. April 2017

Den Eröffnungstanz tanzen die Profi-Tänzer gemeinsam nach dem Madonna-Song “Hung Up”. Die Tänze folgend sind alphabetisch nach dem Vornamen der Promis sortiert. Das ändern wir spätestens nach der Sendung in die Reihenfolge nach der Jury-Wertung. Die Punkte der Jury ergänzen wir dann im Artikel Let’s dance 2017 Statistik – Tänze, Punkte, Einschaltquoten.

Angelina Kirsch – Massimo Sinato tanzen Langsamer Walzer nach dem Song “Das Beste” von Silbermond

Ann-Kathrin Brömmel – Sergiu Luca tanzen Cha Cha Cha nach dem Song "Tik Tok" von Kesha

Cheyenne Pahde – Andrzej Cibis tanzen Paso Doble nach dem Song "Paint It Black" von The Rolling Stones

Faisal Kawusi – Oana Nechiti tanzen Paso Doble nach dem Song Bad von Michael Jackson

Gil Ofarim – Ekaterina Leonova tanzen Cha Cha Cha nach dem Song "Can't Stop The Feeling" von Justin Timberlake

Giovanni Zarrella – Christina Luft tanzen Contemporary nach dem Song "Sound Of Silence" von Simon & Garfunkel in einer Version von Disturbed

Heinrich Popow – Kathrin Menzinger tanzen Rumba nach dem Song "Let Her Go" von Passenger

Maximilian Arland – Sarah Latton tanzen Jive nach dem Song Umbrella von Rihanna in einer Version von The Baseballs

Susi Kentikian – Robert Beitsch tanzen Tango nach dem Song "Toxic" von Britney Spears

Vanessa Mai – Christian Polanc tanzen Samba nach dem Song "Shape Of You" von Ed Sheeran

