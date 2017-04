Soy de Cuba im April 2017 in Deutschland, Österreich und Schweiz

Feuerig vertanzte Liebesgeschichte mit Live-Musik aus Kuba

Soy de Cuba 2017 – Das Tanz-Musical – Foto: (c) Philippe Fretault, BB Promotion

Soy de cuba ist ein Salsa-Musical, das im April 2017 wieder durch Deutschland, Österreich und die Schweiz tourt. Bereits in den letzten beiden Jahren war Soy de Cuba hier bei uns unterwegs und wir hatten darüber schon ausführlich berichtet. Soy de Cuba hat eine Live-Band und eine Dance-Company aus 14 Tänzern – natürlich aus Kuba. die alle die weltberühmte Staatliche Ballettschule dort besucht haben.

Erzählt wir die Geschichte von Ayala, einer jungen Frau vom Land, die davon träumt, Tänzerin in Havanna zu werden und deshalb dorthin aufbricht. Doch was aus der Ferne so glitzerte, die schillernde Welt der Bühnen und des Tanzparketts, erweist sich bald als harter Alltag mit wenig Glanz – zudem mit allerlei Widrigkeiten und Missgunst. Natürlich verliebt sich Ayala, in Mario – und ist nicht die einzige, die den begehrenswerten jungen Mann gern für sich gewinnen möchte.

Wir haben Soy de Cuba selbst gesehen und können es gern empfehlen – nicht nur Salsa- oder Kuba-Fans!

Termine Soy de Cuba in Deutschland, Österreich und Schweiz

Die Tickets gibt es je nach Ort ab 32 € bis über 50 € direkt bei eventim.

Hannover am Dienstag, 4. April 2017 im Theater am Aegi

am Freitag, 28. April 2017 im Kongresshaus (2 Vorstellungen, 15.30 und 19.30 Uhr) München am Samstag, 29. April 2017 im Circus-Krone-Bau

