Andre Rieu Konzerte 2017 Deutschland, Österreich und Schweiz

Andre Rieu hat mit seiner Konzert-Tour 2017 begonnen. Von Februar – Juni 2017 ist Andre Rieu mit seinem Orchester in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Natürlich auch anderswo in Europa, zwischendurch. Anschließend bleibt Andre Rieu und sein Johann-Strauss-Orchester im Juli 2017 noch in Maastricht für 9 Konzerte, danach geht es nach Übersee – nach Chile, Mexico und in die USA. Das aber nur nebenbei, hier geht es nur um die Konzerte von Andre Rieu in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Andre Rieu müssen wir nicht weiter vorstellen. Auch seine Konzerte sind legendär. Wer zu einem Andre-Rieu-Konzert gehen mag,weiß, was ihn erwartet. Deshalb können wir uns hier auf die Termine und die Ticket-Links konzentrieren. Die Tour ist 2017 nicht ganz so ausschweifend, wie im letzten Jahr.

Tour-Termine 2017 Andre Rieu und sein Johann-Strauss-Orchester

Die Tickets für die Andre-Rieu-Konzert in Deutschland und Österreich können Sie direkt über diesen Ticket-Link zu eventim bestellen. Für die Schweiz müssten Sie einmal selbst schauen… Ganz bestimmt gibt es die Tickets auch an jeder Konzertkasse. Die meisten Konzerte beginnen um 20.00 Uhr. Nur in Wien geht es schon um 19.30 Uhr los. Die Ticket-Preise beginnen bei knapp 50 €, in manchen Orten aber 70 oder 80 €. Je nach Sitzplatz geht es teils auch ein ganzes Stück weiter nach oben.

16. Februar 2017 – Berlin in der Mercedes-Benz Arena

18. Februar 2017 – Zürich im Hallenstadion

21. Februar 2017 – Münster im Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland

22. Februar 2017 – Hamburg in der Barcleycard Arena

23. Februar 2017 – Kiel in der Sparkassen-Arena-Kiel

11. März 2017 – Köln in der Lanxess Arena

13. Mai 2017 – Salzburg in der Salzburgarena

17. Juni 2017 – Wien in der Stadthalle Wien

