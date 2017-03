DSDS 2017 Dubai, erste Recall-Songs am 4.3.2017, neue Kandidaten

DSDS-Recall in Dubai mit neuen und alten Kandidaten, schon heute Abend sind die ersten ausgeschieden

DSDS 2017 geht am 4. März 2017 in seine 2. Phase, den Recall in Dubai. An verschiedenen Locations in Dubai werden die DSDS-Kandidaten, die es in den Recall geschafft haben, jeweils in Gruppen auftreten und neue Songs singen. Wir verraten hier welche und haben aktuelle Fotos von allen Recall-Kandidaten. Dazu kommen in Dubai –neu bei DSDS 2017– weitere Casting-Kandidaten, die auf einen Recall-Platz hoffen. Außerdem scheiden natürlich Stück um Stück Kandidaten aus, denn bei den DSDS-Live-Shows ab April haben ja nur ein paar Kandidaten Platz. Ungefähr 20 Kandidaten werden im Recall in Dubai ausscheiden müssen – nicht alle heute natürlich, sondern über die nächsten DSDS-Sendungen im März 2017. Aber auch heute, am 4.3.2017 werden Kandidaten ausscheiden… Wer das ist wissen wir noch nicht, werden es aber hier ergänzen.

Was wir dagegen schon wissen, ist, wer heute bei DSDS am 4. März 2017 in welcher Gruppe und mit welchen Kandidaten welche Songs singen wird – und welche neuen Kandidaten sich bei der DSDS-Jury um einen Platz im Recall bemühen. Das alles findet Ihr hier in Wort und Bild. Wer dann ausscheidet, ergänzen wir nach der Show.

Update: Ausgeschieden sind -noch niemand, Show hat noch nicht begonnen-

Ablauf des DSDS-Recalls am 4.3.2017

Bei DSDS 2017 am 4.3.2017 sitzt die DSDS-Jury mit H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen am Strand zwischen dem weltberühmten Burj Al Arab und dem Jumeirah Beach Hotel. Die Recall-Kandidaten aus den Castings in Deutschland treten heute in 8 Gruppen an. Direkt nach den Songs wird den Kandidaten gesagt, wer weiter kommt und wer ausscheiden muss. Dabei darf die Gruppe -wie in den Castings- eine Jury-Joker wählen. Aber die Gruppe muss sich auf einen Joker einigen. Gibt es dann ein Unentschieden in der Jury, entscheidet die Stimme des Jury-Jokers. Das ist also wie bei den Castings auch.

Ob die neuen Casting-Kandidaten,“Herausforderer“ genannt- vor den Gruppen-Auftritten, mittendrin oder am Ende gezeigt werden, wissen wir nicht.

Neue Casting-Kandidaten bei DSDS 2017 am 4.3.2017

Dana Voiculescu kommt aus Berlin und ist 28 Jahre alt. Dana Voiculescu singt Schlager, nämlich von Helene Fischer das Lied „Marathon“. Als Jury-Joker hat sich Dana für Dieter Bohlen entschieden.

Noah Schärer ist erst 16 Jahre alt, kommt aus Horgen in der Schweiz und zittert vor seinem Auftritt bei DSDS wie in ganzer Pappelwald. Noah Schärer singt den Song „Cold Water“ von Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ. Als Jury-Joker hat Noah Shirin David ausgewählt.

Arne Lüders und André Müller kommen aus Kleve und singen das von ihnen selbst komponierte Lied „Feiern“. Arne ist 35 Jahre alt, Andre ist 28 Jahre alt. Ihr Jury-Joker ist auch Shirin David.

Und dann kommt noch der unvermeidliche Menderes Bagci. Der hätte doch nach seinem Sieg im Dschungelcamp nun wirklich genug haben können, oder? DSDS gewinnt Menderes sowieso nie und inzwischen nerven seine Auftritte auch mehr, als sie amüsieren! Menderes Bagci ist inzwischen 33 Jahre alt. Bei DSDS am 4.3.2017 singt er von Justin Timberlake den Song „Can´t Stop The Feeling!“. Sein Jury-Joker ist natürlich Dieter Bohlen, wer denn sonst?

Gruppen der Recall-Kandidaten bei DSDS am 4.3.2017 und Songs

Die 1. Gruppe bei DSDS am 4.3.2017 ist die „Schlager-Gruppe“ und besteht aus Alexandra Lexer, Maria Voskania und Natascha Lefert. Die Mädels singen von Marianne Rosenberg das Lied „Er gehört zu mir“ und entscheiden sich für Dieter Bohlen als Jury-Joker.

Die 2. Gruppe bei DSDS am 4.3.2017 besteht aus Giuseppe Riggio, Markus Gander und Patrick Keil. Sie singen von Max Giesinger das Lied „80 Millionen“ und entscheiden sich ebenfalls für Dieter Bohlen als Jury-Joker.

Die 3. Gruppe sind Alexander Jahnke, Alexandros Liopiaris und Oliver Schmidt. Sie singen von Nickelback den Song „Gotta Be Something“ und wählen auch Dieter Bohlen als Jury-Joker.

Die 4. Gruppe sind auch 4 Ladys, nämlich Carolin Bäz-Dölle, Duygu Goenel, Danica Mae Miranda und Elisabete Mendes Salgueiro. Die Vier singen den Song „Empire State Of Mind“ von Alicia Keys. Ihr Jury-Joker ist Shirin David.

Gruppe 5 besteht aus 4 jungen Männern, nämlich Andrea Renzullo, Christian Tesch, Felix Marks und Sandro Brehorst. Sie singen von James Arthur den Song „Say You Won’t Let Go“. Hier ist Dieter Bohlen mal wieder Jury-Joker.

Die 6. Gruppe bei DSDS am 4.3.2017 hat wieder aus Mädels. Bianca Jenny, Lucia Desideria Dragone und Monique Simon singen von Felix Jaehn feat. Jasmin Thompson den Song „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“, der ja eigentlich, also im Original, von Chaka Khan ist. Auch diese Mädels setzen auf Dieter Bohlen als Jury-Joker.

Gruppe 7 setzt sich zusammen aus Andreas Diekmann, Ersan Kurtisov und Leon Buche. Die Jungs singen zusammen das Lied „Weil ich dich liebe“ von Marius Müller-Westernhagen und hoffen auf ihren Jury-Joker Dieter Bohlen.

Schließlich die 8. Gruppe in der ersten Recall-Show von DSDS 2017: Das sind Chamelle Moser, Mariam Akopjan, Michelle Alcaraz und Natalie Ehrlich. Die Damen hauen richtig rein bei dem Song „Nutbush City Limits“ von Ike & Tina Turner. Ihr Jury-Joker ist Shirin David.

Quellenangabe: Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

