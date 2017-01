It takes 2 am 22.1.2017, wer singt was, wer muss ausscheiden

2. Sendung von It takes 2 am 22.1.2017. Erste Duette werden gesungen, die ersten Kandidaten müssen ausscheiden. Doch wer singt was? Und welcher prominente Kandidaten müssen bei It takes 2 am 22.1.2017 ausscheiden? Eins kann man wohl vorweg nehmen: Es werden gute Leistungen dabei sein, tolle Songs, auf die man sich freuen kann! Das natürlich auch dank der Coaches oder Mentoren, wie Christina Stürmer, Gil Ofarim und Tom Gaebel auch genannt werden. Eine gute Wahl für RTL für diese Aufgabe, wobei die Namen nicht unbedingt auf der Hand lagen – außer Christina Stürmer vielleicht!

In der letzten Woche hatten sich bei It takes 2 folgende Teams gebildet:

Christina Stürmer singt (jeweils einzeln) mit André Dietz, Dave Davis und Isabel Edvardsson

Gil Ofarim singt (jeweils einzeln) mit Matthias Steiner, Mimi Fiedler und Rebecca Siemoneit-Barum

Tom Gaebel singt mit Annett Möller, Hana Nitsche und Kolja Kleeberg

Favoriten unter den prominenten Kandidaten konnte man schon ausmachen – aber auch Duette, auf die man sich freuen kann. Nur darf man nicht nach einem Song schon die Leistungen abschließend beurteilen und wir wollen das deshalb hier auch nicht tun. Viel mehr freuen wir uns auf die Auftritte der prominenten Kandidaten mit ihren Coaches.

Die Songs bei „It takes 2“ am 22. Januar 2017

André Dietz und Christina Stürmer singen den Song „Ohne Dich" von Selig

Annett Möller und Tom Gaebel singen den Song „Don't Go Breaking My Heart" von Elton John & Kiki Dee

Dave Davis und Christina Stürmer singen den Song „Ain't No Mountain High Enough" von Ashford & Simpson, bekannt durch Marvin Gaye & Tammi Terrell und zum Hit geworden durch die Solo-Aufnahme von Diana Ross

Hana Nitsche und Tom Gaebel singen den Song „Ain't Nobody" von Chaka Khan

Isabel Edvardsson und Christina Stürmer singen den Song „Don't Dream It's Over" von Crowded House

Kolja Kleeberg und Tom Gaebel singen das Lied „Ich Wär So Gern Wie Du" aus dem Dschungelbuch. Der englische Titel lautet I Wan'na Be Like You . Bekannt ist der Titel auch durch die Neuaufnahme von Robbie Williams auf seinem Album „Swing both ways" mit Olly Murs

Matthias Steiner und Gil Ofarim singen den Song „Still" von Jupiter Jones

Mimi Fiedler und Gil Ofarim singen den Song „Use Somebody" von Kings Of Leon

Rebecca Simoneit-Varum und Gil Ofarim singen den Song „You're The One That I Want" von John Travolta & Olivia Newton John

Die „It takes 2“-Jury wird die Leistungen der Paare zuerst beurteilen und Punkte für jeden Auftritt vergeben. Die besten 6 Duette sind automatisch eine Runde weiter. Die letzten 3 Kandidaten müssen sich dann noch dem Urteil des Studio-Publikums stellen. Das entschiedet dann auch, wer dieser 3 Kandidaten ausscheiden muss.

In der „It takes 2“-Jury sind Conchita (ehemals Wurst), Alvaro Soler und Angelo Kelly.

