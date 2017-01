It takes 2 am 29.1.2017 – Duette, Gruppen, wer kommt weiter

In der 3. Sendung von It takes 2 am 29.1.2017 werden wieder Duette gesungen und die Gruppen singen gemeinsam Songs. Diesmal müssen 2 Kandidaten bei It takes 2 ausscheiden.

Man kann in etwa ahnen, wer von der It takes 2 – Jury gut bewertet wird und wer am Ende um ein Weiterkommen zittern muss. Aber, da haben dann ja auch die Zuschauer im Saal noch ein Wörtchen mitzureden. Außerdem muss jeder Song auch erst einmal gesungen werden. Da kann eine Menge gut gehen, manches sogar besser, als man denkt – aber auch manches weniger gelingen. Zu einem hörbaren Erlebnis kann auch die Harmonie von Kandidat und Coach beitragen. In der letzen Sendung von It takes 2 waren Christina Stürmer und Gil Ofarim flexibler und deshalb homogener mit ihren Kandidaten, als Tom Gaebel. Das kann bei It takes 2 am 29.1.2017 aber schon wieder anders sein. Jeder Künstler hat so seine Art und es ist die Frage, wie sehr er bzw. sie sich einfühlen und gesanglich flexibel sein kann. Manchem fällt das leichter als anderen. Entscheidend für It takes 2 ist sicher die Auswahl des Songs.

Wer welchen Song singt, wissen wir noch nicht. Das können wir also erst in der Sendung ergänzen, soweit möglich. Auch welche prominente Kandidaten bei It takes 2 am 29.1.2017 ausscheiden müssen, erfahren wir erst im Verlauf der Sendung?

Auf alle Fälle bekommt Isabel Edvardsson von uns schon mal den Sonderpreis für das Outfit mit dem meisten Sex-Appeal bei It takes 2 am 29.1.2017. Ganz schön gewagt, der schwarze Fummel in der Gruppen-Performance. Aber, Isabel kann’s tragen… Das ganze Team Christina Stürmer besteht aus André Dietz, Dave Davis und Isabel Edvardsson.

In der letzten Woche musste Hana Nitsche bei It takes 2 ausscheiden, so dass das Team Tom Gaebel nur noch aus ihm, Annett Möller und Kolja Kleeberg besteht. Damit hält Tom Gaebel aber alle Trümpfe in der Hand, It takes 2 zu gwinnnen!

Das Team Gil Ofarim ist auch noch vollzählig. Er singt mit Matthias Steiner, Mimi Fiedler und Rebecca Siemoneit-Barum.

Unter der Liste der Punkte der Jury und der Reihenfolge, die sich daraus ergibt, finden Sie noch Fotos der Duette von Coach und Kandidat.

Punkte, Reihenfolge, Songs, Fotos „It takes 2“ am 29.1.2017

Die Reihenfolge der Jury-Punkte (unten dann in Klammern) ist Alvaro Soler + Conchita + Angelo Kelly.

…kann erst in der Show ergänzt werden…

Die Songs bei „It takes 2“ am 29. Januar 2017

ergänzen wir, wenn wir können

Fotos der Duette bei It takes 2 am 29.1.2017

Die Reihenfolge der Fotos hier ist -wie oft bei uns- alphabetisch nach den Namen der Kandidaten sortiert.

Ablauf bei It takes 2 – Jury und Zuschauer

Die „It takes 2“-Jury wird die Leistungen der Paare zuerst beurteilen und Punkte für jeden Auftritt vergeben. Die besten 5 Kandidaten sind automatisch eine Runde weiter. Die letzten 3 Kandidaten müssen sich dann noch dem Urteil des Studio-Publikums stellen. Das entschiedet dann auch, wer dieser 3 Kandidaten ausscheiden muss.

In der „It takes 2“-Jury sind Conchita (ehemals Wurst), Alvaro Soler und Angelo Kelly.

