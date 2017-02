Let’s dance 2017 Ticket-Verkauf neu organisiert

Die Tickets für Let’s dance 2017 werden nun verlost. Wer einmal im Let’s dance Studio Köln live dabei sein möchte, muss sich in einen E-Mail-Verteiler eintragen und dann Glück haben! Die Lets-dance-Tickets 2017 werden dann unter allen, die sich dort eingetragen haben, verlost. Wer sich eingetragen hat und das Los-Glück hat, bekommt eine E-Mail und kann dann mit einem zugeteilten Code bis zu 4 Tickets kaufen. Die Karten sind personenbezogen und dürfen nicht weiter veräußert werden, verlieren dann sogar ihre Gültigkeit. Kaufen Sie deshalb auch keine Tickets, die vielleicht irgendwo angeboten werden. Es gibt nur diesen einen, hier in diesem Artikel beschriebenen Weg.

Die neue Staffel Let’s dance 2017 beginnt am 24.2.2017 mit der Eröffnungs- und Kennenlern-Show . Für diese Show gibt es derzeit noch einige Rest-Karten im „normalen“, freien Verkauf.

Dann geht es am 17. März 2017 regulär und in bekannter Weise regelmäßig wöchentlich weiter. Die Tickets für die ersten 5 Shows von Let’s dance 2017 sind schon vergeben. Eintragen kann man sich derzeit in den E-Mail-Verteiler für die folgenden Shows, die in 2 Tranchen verlost werden – erst die Shows 6-10 und dann noch das Halbfinale und Finale.

Die Tickets kosten 25 € zzgl. einer Buchungsgebühr. Eventuell gibt es auch teurere Tickets und es gibt auch solche, bei denen man gleich eine Hotel-Übernachtung mitbuchen kann. Bei den preiswerteren Tickets müssen Sie mit Sichtbehinderungen rechnen, z.B. durch Kameras oder Menschen, die für die Show arbeiten oder Studio-Dekoration und was sonst bei so einer TV-Produktion denkbar ist. Das Studio, in dem Let’s dance 2017 wieder gedreht wird, befindet sich im Coloneum in den MMC Studios Köln, Am Coloneum 1 in Köln-Ossendorf.

Folgen Sie bitte diesem Link für Tickets für Let’s dance 2017 oder für den Eintrag in den E-Mail-Verteiler.

