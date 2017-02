﻿ Multiroom-Streaming: Wie kommt die Musik zur Party und ins Bad?

Multiroom und Streaming sind heiße und angesagte Themen. Doch auch so soll die Musik gut klingen und ein flexibles System möglich sein? Heute kein Problem mehr! Man muss nicht sich nicht in der Küche im Kopfhörer-Kabel verheddern und es muss nicht aus dem kleinen Kasten quäken.

Streaming ist das modernste Verfahren, Musik zu hören. Immer mehr Menschen nutzen das Music-Streaming – bei dem Songs und Alben nur noch digital übertragen werden, ohne dauerhaft gespeichert zu werden. CDs und ihre Regale, selbst Downloads und Festplatten-Sicherungen sind bald nur noch Relikte. Vor acht Jahren wurde Spotify gegründet, viele weitere Streaming-Dienste kamen seitdem auf den Markt: Deezer, WiMP und Napster, um nur ein paar zu nennen. Selbst der große Versender hat inzwischen einen Streaming-Dienst, amazon music. Sie hören fast jedes Album ab Veröffentlichung, wann immer sie wollen.

Das Streaming erfreut sich aber auch deshalb immer größerer Beliebtheit, weil die Einrichtung und Bedienung der modernen Streaming- und Multi-Room-Systeme einfach und unkompliziert ist. Es gibt inzwischen immer mehr Anbieter von professionellen Multiroom-Systemen. Namhafte Hersteller wie HEOS by Denon, Bose, Sonos und Sony haben hochwertige Multiroom-Systeme in ihrem Portfolio.

Ob man einen Song perfekt synchron in jedem Raum oder zeitgleich jedes Familienmitglied seine eigene Musik in seinem Zimmer hören möchte: Multiroom-Anlagen bieten jede Möglichkeit. Steuern kann man die Speaker ganz einfach mit Hilfe einer kostenlosen App über das Smartphone oder Tablet.

Die Multiroom-Musiksysteme können beliebig erweitert werden. Man kann z.B. in einem Raum beginnen und später ganz einfach weitere Räume mit einbeziehen und sein ganzes Haus in einen Konzertsaal verwandeln. So sind die Musikanlagen nicht nur im privaten Bereich genial und einfach zugleich, auch im gewerblichen Bereich, wie beispielsweise in Arztpraxen, Restaurants, und Fashion Stores kommen solche System zum Einsatz.

Je besser es werden soll, umso wichtiger ist Beratung und Experten-Meinung vor der Anschaffung. Schließlich soll das System zukunftssicher sein und es kostet natürlich auch ein paar Euro, wenn man die Musik nicht nur hören, sondern auch genießen will. Da lohnt es sich wie oft, sich an Spezialisten zu wenden.

Soundbrothers Berlin ist dafür ein Beispiel. Dort gibt es zur Zeit z.B. das Heos by Denon Starter-Paket im Angebot. Ihr erhaltet 2 HEOS 1 HS2 Streaming-Lautsprecher derzeit im Set für 375,- €, statt UVP 498,- €.

„Diese hervorragenden, kompakten Streaming-Lautsprecher liefern einen satten, erstklassigen Sound!“ so Janina Saretzki des Berliner Sound-Spezialisten, die uns für diesen Text mit Wort und Tat hilfreich zur Seite stand. Vielen Dank dafür.

