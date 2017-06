Bachata Nation – Neue Bachata-CD von Toby Love veröffentlicht

Nicht kleiner als “Bachata Nation” nennt Toby Love sein neues Bachata-Album, das vor ein paar Tagen erschienen ist. 14 Songs sind drauf, die meisten Bachata-Songs – in recht typischer Art, die man von Toby Love kennt. Das heißt, der an sich recht zarte Bachata-Sound wird hin und wieder gewürzt mit z.T. monumentalen Vor- oder Zwischenspielen oder auch mit Rap-Einlagen oder Sound-Schnipseln aus der Welt der Popmusik.

Diese Art, mit Bachata Musik umzugehen, macht Toby Love an sich immer wieder interessant und modern, seit Jahren schon. Wer zu den ganz romantisch veranlagten Puristen zählt, wird sich daran bei dem einen oder anderen Song auch schon mal stoßen. Aber Entwarnung: Toby Love übertreibt es nicht und so können sogar Bachata-Anfänger nach dieser Musik tanzen und fortgeschrittene Bachata-Tänzer oder Bachata-Fans können ihre Freude an den musikalisch eingebauten Abwechslungen haben.

Gleich der erste Song “We never looking back” von Toby Love ft. French Montana ist dafür ein gutes Beispiel. Andere Songs sind aber auch sehr melodiös und romantisch gehalten, wie man das vom Genre Bachata Musik erwartet. Auch auf typische Instrumentierungen muss niemand verzichten. Die sind meist sehr angenehm und nerven nicht, wie bei anderen Bachata Songs manchmal. Außerdem hat sich Toby Love noch weitere Künstler dazu geholt. So gibt es noch einen Song mit Judy Santos, einen mit Fuego und einen mit Karlos Rose. Auch beim letzten Song “Una Copa Dos Mujeres” ist Toby Love nicht allein, es sind aber keine Künstler angegeben, die mitgewirkt hätte und auch wenn wir eine Ahnung haben, wollen wir nichts Falsches schreiben, wenn wir uns irren sollten…

Der Song “Entra en mi vida” mit Karlos Rose ist auch gerade in unseren Bachata Hits 2017 vertreten, einer Playlist, mittels derer Ihr jederzeit gut eine Stunde lang Bachata Musik hören könnt. “I just called” ist außerdem ein Bachata-Cover des bekannten Songs “I just called to say I love you” von Stevie Wonder. Der Song “Amaneciendo” hingegen ist gar nicht so richtig ins Genre Bachata einzuordnen. Und “Sonando” ist mehr Reggaeton oder Kizomba, als ein Bachata.

Es gibt das Album “Bachata Nation” von Toby Love bei uns als Streaming für amazon music – Kunden ohne zusätzliche Kosten, als mp3-Download für 8,99 € und als CD für 14,54 €. Passt da auf, es existiert auch noch eine Import-Version, die viel mehr kostet, was aber nicht nicht nötig ist auszugeben. hier geht es zu den von uns empfohlenen Versionen direkt bei amazon.

Lasst Euch auch nicht täuschen von den 17 Tracks, die angegeben sind. Ja, es sind 17 Tracks, aber 3 davon sind keine Bachata-Songs, sondern Zwischenspiele oder Sound-Schnipsel. Gemeint sind die Tracks 1, 6 und 14. Auch Track 10 “Loquito” braucht ne ganze Weile Vorspiel, bevor daraus ein Bachata Song wird.

Insgesamt ist das aber ein schöne Bachata-CD, die von uns einen uneingeschränkten Musik-Tipp bekommt!

