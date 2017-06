Dancing Stars 2017 am 2. Juni 2017 – Die 6 Fragezeichen im Finale

Daumen drücken für alle Tanzpaare im Finale der Dancing Stars 2017

Finale Dancing Stars 2017 am 2. Juni 2017: Wer wird gewinnen? Wird Helene Fischer wieder ausgepfiffen? Wer ist das beliebteste Tanzpaar? Werden Ana Milva Gomes – Thomas Kraml ihrer Favoriten-Rolle gerecht? Können Martin Ferdiny – Maria Santner ihren Rückstand von zuletzt aufholen? Oder sind Riem Higazi – Dimitar Stefanin am Ende die große Überraschung bei den Dancing Stars 2017 am 2.6.2017?

Keiner der 3 Profi-Tänzer hat bisher schon die Dancing Stars gewinnen können. Verdient hätten es aus dieser Sicht sicher zuerst Maria Santner und Thomas Kraml, die uns schon einige Jahre mit ihren Tänzen, Choreografien und Trainer-Leistungen begeistern konnten oder wenigstens erfreut haben. Wer wollte sich hier auf die Seite der einen oder des anderen schlagen, ohne ungerecht zu sein? Verdient hätten es beide – auch mit Blick auf ihre Leistungen bei den Dancing Stars 2017. Deshalb drücken wir von Salsango Maria Santner und Thomas Kraml besonders die Daumen! Dimitar Stefanin mag uns das bitte nachsehen. Was er bei den Dancing Stars 2017 gezeigt hat, war a la bonne heure!

Eine Frage zum Finale der Dancing Stars 2017 wage ich schon zu beantworten! Helene Fischer wird für ihren neuen Song “Viva la vida” großen Applaus ernten. Bei den Dancing Stars in Österreich findet sie ihre Publikum. Hier pfeift keiner und wenn, dann nur aus Begeisterung – selbst wenn Helene Fischer derzeit in fast jeder Sendung oder Veranstaltung auftaucht, die mehr als x plus y Zuschauer hat. Das ist vielleicht nicht immer so ganz geschickt, aber das neue Album ist klasse!

Für 5 dieser Fragen zum Finale der Dancing Stars 2017 wage ich noch nicht einmal eine Prognose!

Leistungsgemäß und leistungsgerecht müssten Ana Milva Gomes – Thomas Kraml die Sieger der Dancing Stars 2017 sein bzw. werden. Dieses Tanzpaar hat über alle Shows der Staffel die besten Tänze gezeigt und am kontantesten getanzt. Deshalb wäre dieses Tanzpaar als Gewinner der Dancing Stars 2017 sicher das gerechteste Ergebnis – über die ganze Staffel hinweg gesehen.

Aber: Martin Ferdiny – Maria Santner hatten auch ihre Parade-Tänze. Wenn das Paar diese Leistungen noch einmal abrufen kann, ist ein Sieg bei den Dancing Stars 2017 gut möglich. Und nicht vergessen wollen wir hier, das Martin Ferdiny es als Promi-Mann doch ein ganzes Stück schwerer hat, als seine Promi-Konkurrentinnen auf dem Tanzparkett. Das könnte einen Bonus im Finale geben, wenn 2 Tanzpaare gleichauf liegen.

Die große Überraschung im Finale vom Beginn der 2017er-Staffel her gesehen, sind sicher Riem Higazi – Dimitar Stefanin. Wer hätte am Anfang gedacht, dass dieses Tanzpaar ins Finale der Dancing Stars 2017 kommt? Riem Higazi ist sicher nicht der Prototyp eines Dancing Stars – Gewinners – aber der eines Publikums-Lieblings in solchen Shows – und deshalb hat dieses Tanzpaar auch seine Chance im Finale! Dimitar Stefanin war als Profi-Tänzer-Neuling in der TV-Show noch ein unbeschriebenes Blatt – hat uns aber mit vielen interessanten Tänzen positiv überrascht, wie auch Riem Higazi mit manchen Leistungen.

Gewinnen wird das beim ORF-Publikum beliebteste Tanzpaar. Aber: Wer wird das sein?

Ablauf Finale Dancing Stars 2017 am 2. Juni 2017

Zuerst zeigen die Tanzpaare bei den Dancing Stars am 2. Juni 2017 je zwei Einzel-Tänze. Alle 3 Tanzpaare zeigen einen Contemporary – eine sehr schöne Idee der Dancing Stars – Redaktion, weil diese Tänze meist gute Bewertungen bekommen und so die “normalen” Shows der Staffel damit nicht belastet wurden. Alle 3 Tanzpaare tanzen außerdem eine Salsa – hier müssten wir mal in die älteren Show schauen, ob das Zufall oder Absicht ist. Auf alle Fälle ergibt das ein Maximum an Vergleichbarkeit im Finale der Dancing Stars 2017. Optimal!

Für diese Tänze gibt es auch eine Wertung durch die Dancing Stars – Jury, die sich dann mit dem Publikums-Voting für eine erste Entscheidung addiert. So wird nämlich entschieden, wer dann im “großen Finale” noch seinen Freestyle bzw. Showtanz als Wertungstanz zeigen darf und somit eine letzte Chance hat, das Publikum von sich zu überzeugen. Diesen Tanz wertet die Jury nicht mehr, sondern ausschließlich das ORF-Publikum entscheidet im Anschluss, wer Sieger der Dancing Stars 2017 wird.

Tänze und Songs der Tanzpaare im Finale der Dancing Stars 2017

Nach langer Zeit und ausnahmsweise mal wieder die Telefon- und Voting-Nummern für das Finale. Denken Sie daran, dass jeder Anruf und jede SMS Geld kostet (nach Angaben des ORF 50 Cent pro Anruf/SMS). Die Telefon-Nummer ist 09010 5909 und daran hängen sie die zweistellige Voting-Nummer ihres Lieblings-Tanzpaare an (siehe unten).

Tänze von Ana Milva Gomes – Thomas Kraml im Finale Dancing Stars 2017

Dieses Tanzpaar hat die Voting-Nummer 05. Ana Milva Gomes – Thomas Kraml tanzen

Salsa nach dem Song „Bailamos“ von Enrique Iglesias

Contemporary nach dem Song „Imagine“ (vermutlich von den John Lennon)

Show-Tanz nach Musik aus dem Film „La La Land” (Epilogue)

Tänze von Martin Ferdiny – Maria Santner im Finale Dancing Stars 2017

Dieses Tanzpaar hat die Voting-Nummer 06. Martin Ferdiny – Maria Santner tanzen

Salsa nach dem Song „Corazon Espinado“ von Carlos Santana

Contemporary nach dem Song „Human“ von Rag’n’Bone Man

Show-Tanz nach „Music Was My First Love“ von John Miles

Tänze von Riem Higazi & Dimitar Stefanin im Finale Dancing Stars 2017

Dieses Tanzpaar hat die Voting-Nummer 09. Riem Higazi – Dimitar Stefanin tanzen

Salsa nach dem Song „La Bamba“, ursprünglich ein Volkslied, bekannt zuerst von Ritchie Valens

Contemporary nach dem „Beautiful“, vermutlich von Christina Aguilera

Show-Tanz nach dem Song „Feeling Good“ von Michael Bublé

