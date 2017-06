Dancing Stars 2017 Sieger sind Maria Santner – Martin Ferdiny

Ana Milva Gomes - Thomas Kraml auf Platz 2 der Dancing Stars 2017

Sieger der Dancing Stars 2017 sind Maria Santner – Martin Ferdiny. Unglücklich auf Platz 2 der Dancing Stars 2017 Ana Milva Gomes – Thomas Kraml.

2 Herzen schlagen -ach- in meiner Brust… Müsste ich für das Finale der Dancing Stars 2017 am 2.6.2017 einen Gewinner küren nach den beiden Wertung-Tänzen, wären Ana Milva Gomez – Thomas Kraml für mich die Sieger. Müsste ich für das Finale der Dancing Stars 2017 am 2.6.2017 einen Gewinner küren nur für den Show-Tanz, den Freestyle, wären Martin Ferdiny – Maria Santner für mich die Sieger.

Thomas Kraml – Ana Milva Gomez waren das klar bessere Tanzpaar in der Salsa und auch im Contemporary. Die Salsa war ungewöhnlich und gut und sehr authentisch, den Contemporary fand ich weder von Thomas Kraml – Ana Milva Gomez noch von Martin Ferdiny – Maria Santner so besonders gut gelungen. Nicht, dass diese beiden Tänze schlecht gewesen wären, aber man sah doch deutlich, dass die Profis der Dancing Stars noch nicht viel Übung in diesem eher ballett-orientierten Tanz haben. Der Contemporary war eine interessante Farbe im Finale der Dancing Stars 2017, aber kein Höhepunkt. Riem Higazi – Dimitar Stefanin konnten in beiden Tänzen nicht überzeugen und schieden deshalb zu Recht als Erste im Finale und schließlich Dritte der Dancing Stars 2017 aus.

Danach führten Ana Milva Gomez – Thomas Kraml auch nach der Jury-Wertung, die für meinen Geschmack auch noch sehr viel deutlicher hätte ausfallen können. Ich habe aber Verständnis für eine wohlwollende Wertung seitens der Dancing Stars – Jury, die im Finale noch einmal ihre gute Arbeit über die gesamte Staffel der Dancing Stars 2017 unterstrichen hat. Sehr gut, so kann das gern weiter gehen. Hoffentlich sehen wir alle 4 Juroren im nächsten Jahr wieder. Ein großes Dankeschön an Karina Sarkissova, Nicole Hansen, Dirk Heidemann und Balazs Ekker!

Höhepunkt am Auftritt von Helene Fischer im Finale der Dancing Stars 2017 am 2.6.2017 war der Einspieler aus der Probe, als Mirjam Weichselbraun das Helene-Fischer-Double gab. Sonst war Helene Fischer ein nettes Intermezzo, insgesamt auch ungeordnet angelegt, was ich als angenehm empfand und angemessen war.

Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger waren über die ganze Staffel die gewohnt souveränen und erstklassigen Moderatoren. Im Finale hat mir Klaus Eberhartinger zwar nicht ganz so gut gefallen, wie in den Sendungen zuvor. Sonst war er immer sehr gut vorbereitet und hatte ausgesuchte Themen für seine Gespräche. Im Finale eierte das ein wenig herum – aber kein Grund zur Kritik!

Richtig spannend wurden dann die Show-Tänze im Finale der Dancing Stars 2017 am 2.6.2017! Thomas Kraml hat sich für eine sehr moderne und feinfühlige Choreografie nach La La Land entschieden, die mir beim Zuschauen sehr gut gefallen hat! Schwierig war es, mit dieser Musik eine wirklich packende Atmosphäre zu schaffen. Bei allen Preisen, die der Film und auch die Musik abgeräumt haben, fehlte dem gewählten Ausschnitt doch die Dramatik – besonders für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und deshalb damit keine eigenen Erinnerungen und Gefühle verbinden. Ana Milva Gomes – Thomas Kraml haben das sehr gut vertanzt, aber eben nicht gut genug.

Hier haben Martin Ferdiny – Maria Santner gemeinsam nach “Music was my first love” von John Miles alles aus dem Schatzkästchen geholt, was drin war. Die Musik spricht für sich und ist als emotionaler Höhepunkt bekannt und zigfach erprobt, hat auch genügend Eigendynamik für einen ergreifende Choreografie. Martin Ferdiny hat als Musiker die Möglichkeiten genutzt, die ihm der Titel bot, Maria Santner hat die passende Choreografie dazu gepackt und alles dazu getanzt, was Martin Ferdiny tänzerisch gegenüber Ana Milva Gomes fehlt. Im Ergebnis war das der packendere und deshalb der bessere Show- und Final-Tanz für die Dancing Stars 2017.

Darum sind Maria Santner – Martin Ferdiny die verdienten Sieger der Dancing Stars 2017, die Sieger der Herzen!

Und wer kann sich schon so schön freuen, wie Maria Santner…

Bestimmt gäbe und gibt es noch viel anzumerken im Nachgang dieser Staffel Dancing Stars 2017. Für eine erste Betrachtung soll das hier genügen, verbunden mit unseren Glückwünschen an die Gewinner und besten Grüßen an alle Beteiligten!

Interessieren Sie sich auch für ältere Staffeln, schauen Sie bitte in das Stichwort Dancing Stars. Mehr Artikel allgemeinerer Natur finden Sie auch in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.