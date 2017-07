Ed Sheeran – 5 Konzerte 2018 in Deutschland

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 14.07.2017

Ed Sheeran kommt für 5 Konzerte 2018 in Deutschland zu uns. Auf dem Programm der Ed Sheeran – Tour 2018 stehen Berlin, Essen, Hamburg und München. Im Olympiastadion München gibt es gleich 2 Konzerte, deshalb 5 Konzerte in 4 Städten.

Ed Sheeran ist einer der wirklich großen und prägenden Künstler dieser Zeit. Erfolgreich und bekannt sind viele, meistens auch zu Recht. Aber nur wenige schaffen es so wie Ed Sheeran, traditionelle und modernste Elemente der Populären Musik zu kombinieren. Damit öffnet Ed Sheeran natürlich auch Musik-Fans unterschiedlicher Genre für seine Lieder und verbindet sie zu einer Fan-Gemeinde. Die darf sich nun auf die Ed Sheeran – Konzerte 2018 in Deutschland freuen. An die nicht ganz preiswerten Tickets hat man sich ja mittlerweile fast gewöhnt, wenn auch nicht unbedingt jeder daran teilhaben kann oder möchte.

Termine Konzerte Ed Sheeran 2018

Die Tickets für die Konzerte von Ed Sheeran gibt es ab knapp 80 € und zwar gleich hier direkt bei eventim. Es gibt aber auch besondere Karten “mit Zusatzprogramm” für 379 €, da muss man auf der eventim-Seite etwas nach unten scrollen, wenn man sich dafür interessiert. Außerdem sollten Sie beachten, dass jeder nur 4 Tickets kaufen darf und die Tickets personalisiert werden, damit ominöse “Ticket-Händler” keine Chance haben, später die Tickets überteuert zu verkaufen.

19. Juli 2018 – Ed Sheeran in Berlin im Olympiastadion

22. Juli 2018 – Ed Sheeran in Essen auf dem Flughafen Essen-Mühlheim

25. Juli 2018 – Ed Sheeran in Hamburg auf der Trabrennbahn Hamburg-Bahrenfeld

29.-30. Juli 2018 – Ed Sheeran in München im Olympiastadion

