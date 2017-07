Eiskunstlauf in Chemnitz “Emotions on Ice 2017” am 28.12.2017

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 21.07.2017

Chemnitz. Die Eislauf-Show “Emotions On Ice” 2017 am 28. Dezember 2017 wird wohl wieder der Höhepunkt für viele Eiskunstlauf-Fans in Chemnitz sein. Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist sicher sehr gut für Eiskunstlauf geeignet. Oft ist da ohnehin nicht sehr viel los, zumindest Veranstaltungen gibt es nicht viele. Dafür sind einige Eiskunstlauf-Fans im Wintersport. Umso besser für die anderen, die zu hause bleiben (müssen)!

Die Eiskunstlauf-Show “Emotions On Ice” findet am 28.12.2017 schon das 3. Mal in Chemnitz statt Moderator, Gastgeber und Organisator ist Daniel Weiss. Mit dabei sein wollen auf alle Fälle auch Aljona Savchenko – Bruno Massot – sicher auch aus alter Verbundenheit zu Chemnitz. Lange hat Aljona Savchenko hier trainiert und höchste sportliche Erfolge errungen. Wer sonst noch dabei sein wird in Chemnitz stand noch nicht fest, als wir diesen Artikel hier schrieben. Aber seien Sie versichert, dass die Eiskunstlauf-Shows von Spotlight Productions um den ehemaligen Eiskunstläufer Daniel Weiss immer etwas Besonderes sind!

Die Tickets für “Emotions On Ice” in Chemnitz gibt es schon ab 19 € – sie kosten aber je nach Kategorie bis 58 €. Es gibt außerdem spezielle Angebote für Kinder von 6-12 Jahre, die mit ein paar Euro Ermäßigung bekommen. Los geht es in der Chemnitz Arena um 19.00 Uhr. Die Tickets gibt es bei eventim.

Die Chemnitz Arena ist am Messeplatz 1 in 09116 Chemnitz.

Das Foto oben steht in keinem Zusammenhang mit der Eislauf-Show in Chemnitz. Es dient der Illustration. Foto-Credit oben am Foto.