Let’s dance am 2.6.2017: Ausgeschieden nun schon zum 3. Mal

Giovanni Zarrella - Marta Arndt bei Let's dance am 2.6.2017 wieder raus

Bei Let’s dance am 2.6.2017 ausgeschieden sind wieder Giovanni Zarrella – Marta Arndt. Nun sind sie wohl endgültig raus bei Let’s dance 2017. Marta Arndt erwischte es bei Let’s dance am 2.6.2017 nun schon zum 3. Mal. Giovanni Zarrella – Marta Arndt gemeinsam scheiden das 2. Mal aus, nachdem sie für die verletzten Heinrich Popow (mit Kathrin Menzinger) zuletzt wieder eingesprungen waren. Es geht viel hin und her in diesem Jahr…

Damit sind im Finale von Let’s dance 2017 nächste Woche Gil Ofarim – Ekaterina Leonova, Vanessa Mai – Christian Polanc und Angelina Kirsch – Massimo Sinato. Das ist wohl das Ergebnis, mit dem man schon rechnen konnte und das bei Betrachtung aller Tänze bei Let’s dance 2017 bisher auch gerecht ist. Das sind die 3 Tanzpaare, die über alle Shows dieser Staffel die besten -oder die meisten guten- Tänze gezeigt haben.

Die Jury urteilte bei Let’s dance am 2.6.2017 ungewöhnlich zurückhaltend, wenn man die Punkte betrachtet. Nur einmal volle Punktzahl von 30 Punkten für Vanessa Mai – Christian Polanc für deren Tango – aber immerhin noch zweimal 29 Punkte für Gil Ofarim – Ekaterina Leonova für deren Rumba und den Paso doble. Beim “Impro Dance” waren die Wertungen generell etwas niedriger. Da bekamen die später ausgeschiedenen Giovanni Zarrella – Marta Arndt einen Wiener Walzer, Angelina Kisch – Massimo Sinato einen Jive, Gil Ofarim – Ekaterina Leonova einen Slowfox und Vanessa Mai – Christian Polanc eine Samba.

Nach der Jury-Wertung lagen Giovanni Zarella – Marta Arndt sogar und etwas überraschend auf Platz 3, wohl vor allem Dank ihres Quickstep, der recht hoch bewertet wurde. Angelina Kirsch – Massimo Sinato kamen insgesamt nicht so berauschend gut weg bei der Lets dance – Jury am 2.6.2017. Die Let’s dance – Zuschauer sahen das mehrheitlich anders und schickten dieses Tanzpaar ins Finale und wählten Giovanni Zarrella – Marta Arndt endgültig aus der Show.

Nach der Jury-Wertung war der Punkte-Stand bei Let’s dance am 2.6.2017 folgender:

Gil Ofarim – Ekaterina Leonova (Paso doble, Rumba, Impro): 29+29+22=80 Punkte Vanessa Mai – Christian Polanc (Rumba, Tango, Impro): 24+30+25=79 Punkte Giovanni Zarrella – Marta Arndt (Quickstep, Paso doble, Impro): 19+27+25=71 Punkte Angelina Kirsch – Massimo Sinato (Salsa, Paso doble, Impro): 22+20+25=67 Punkte

Die Tänze von Let’s dance am 2.6.2017 muss ich mir nun erst noch einmal richtig anschauen. Gestern lief parallel das Finale der Dancing Stars 2017, die Schwester-Sendung des ORF in Österreich. Dem gehörte natürlich zuerst meine Aufmerksamkeit gestern und auch beim Verfassen der Artikel heute morgen – nachdem die ganzen Wochen der parallelen Ausstrahlung beider Sendungen immer Let’s dance den Vorzug bekommen hatte.

Ich werde hier aber noch meine Meinung zu den Tänzen bei Let’s dance am 2.6.2017 gestern hinzufügen, wie sie das bisher gewohnt sind, vermutlich in Blöcken, weil doch auch diese Show sehr lang war. Sie können im Verlauf des Vormittags oder spätestens ab Samstagmittag nochmal hier herein schauen. Ich würde mich freuen! Soweit es sich anbietet, werde ich auch noch weitere Fotos von gestern ergänzen.

