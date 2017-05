Let’s dance am 26. Mai 2017: Ausgeschieden diesmal die Richtigen

Die besten Tanzpaare von Let's dance 2017 sind im Halbfinale der Tanz-Show

Let’s dance am 26. Mai 2017, wie sich doch oft am Ende alles fügt. Faisal Kawusi und Heinrich Popow sind ausgeschieden. Der eine durch Zuschauer-Voting, der andere wegen Verletzung. So ergibt sich das Halbfinale bei Let’s dance 2017, das schon vor vielen Sendungen zu wünschen war. Und da scheint mir nicht viel vorher bestimmt, weil wir nun auch die Bereiche vordringen, in denen die Zuschauer-Wertungen auch die Besten nach dem Jury-Voting angreifen können.

Mich interessiert schon lange, wie die Zuschauer die 3 scheinbar gesetzten Tanzpaare von Let’s dance 2017 wirklich sehen. Für welches Tanzpaar schlagen die Herzen der Let’s dance – Zuschauer unter dem Strich, außerhalb unseres Kosmos der jeweils eigenen Wahrnehmung? Schade fast, dass es dabei keine Möglichkeit der Vorerfahrung gibt und somit auch kein Platz für Korrekturen ist, dass eine Entscheidung dann gleich endgültig ist.

Vanessa Mai konnte bei Let’s dance am 26. Mai 2017 zeigen, wie gut sie tatsächlich ist, auch außerhalb ihrer “Komfort-Zone” oder wenn sie nicht vermeintlich durch diesen oder jenen Umstand protegiert wird. Das nämlich kann man Vanessa Mai weder beim Quickstep noch beim anschließenden Fusion aus Slowfox und Jive und auch nicht bei der Musik für ihre beiden Tänze bei Let’s dance am 26.5.2017 vorwerfen. Deshalb fand ich Vanessa Mai gestern saugut, wie man in Österreich sagen würde…

Wie schön Vanessa Mai beim Quickstep war! Schön äußerlich hat alles gestimmt: Make up, Frisur, Kleid! Und beim Tanzen war sie so souverän und schien in sich selbst zu ruhen, dass sie auch der wieder leicht überdreht tanzende Christian Polanc nicht aus der unbedingt nötigen “Standard”-Ruhe bringen konnte. Christian Polanc scheint bei Let’s dance 2017 einen hervorragenden Job im Training zu machen, tanzt dann aber selbst oft wie ein nervöses Rennpferd, das nun endlich aus der Box auf die Bahn darf und bei dem sich alle Anspannung entlädt. Hoffentlich hat er bis zur Zielgerade von Let’s dance 2017 genug Adrenalin abgebaut und vergaloppiert sich dann nicht.

Auch beim Fusion haben mir Vanessa Mai – Christian Polanc gut gefallen, selbst wenn ich die Wertung beider Tänze im Vergleich eher umgedreht hätte. Der Quickstep war für mich noch schöner, während ich im Fusion ein paar Reserven gesehen habe. Vielleicht kann da mal ein Standardtanz-Experte etwas in den Kommentaren dazu schreiben, wie er (sie) die Sache sieht. Im Fusion fand ich den Slowfox-Teil sehr schön lieblich vertanzt, aber die Choreo war mir einen Tick zu hektisch – im Jive hat mir auch das Tanzen sehr gut gefallen, während mir hier die Choreo manchmal einen Tick zu statisch vorkam.

Sehr schön bei Let’s dance am 26.5.2017 auch wieder Massimo Sinato! So oft ich hier Massimo schon für seine teils show-lastigen Choreografien kritisiert habe, so sehr hat er jedes Lob verdient, wenn er nun immer wieder und immer mehr davon abrückt und sich auf das Tanzen konzentriert. Angelina Kirsch und ihrem Tanzen tut das gut! Beim Fusion hat Massimo Sinato Angelina Kirsch selbst im Cha Cha Cha gar nicht mehr losgelassen. Das könnte man kritisieren, muss man im Vergleich zu anderen Tanzpaaren sicher sogar, ist aber für die Wirkung von Angelina Kirsch genau richtig – zumindest, wenn man in die ersten Tänze von Angelina Kirsch bei Let’s dance 2017 schaut. Gut erkannt und gut gemacht, Massimo! Im Vordergrund steht das gute Aussehen der Lady und nicht technische Details oder Grundelemente eines Tanzes. Wenn andere dann besser sind, muss man das respektieren, hat aber selbst sein Bestes gegeben.

Es scheint fast so, als hätte Massimo Sinato 2017 das Tanzen wieder neu für sich entdeckt, hat vielleicht auch viel für oder im Sinne von Let’s dance gearbeitet zwischendurch – und eine weniger dominante und zirzensisch veranlagte Promi-Kandidatin liegt ihm wohl auch besser. Im letzten Jahr war Jana Pallaske sicher der komplette Gegenentwurf zu Angelina Kirsch.

Den Quickstep haben Angelina Kirsch – Massimo Sinato komplett ohne Show-Figuren durchgetanzt. Einen Anfang und ein Ende muss jeder Tanz haben, das ist schon klar. Vielleicht hätte der Quickstep noch ein paar typische Elemente mehr vertragen, statt zu solche mehrfach zu wiederholen – aber ganz im oben erwähnten Sinn verlasse ich mich da auf Massimo, dass er weiß, was er einbauen kann und worauf er besser verzichtet.

Gil Ofarim – Ekaterina Leonova haben mit ihrem Wiener Walzer bei Let’s dance am 26.5.2017 wieder Außergewöhnliches gezeigt. Ich bin auch sehr froh, dass man Gil Ofarim musikalisch so einen andersartigen Walzer gegeben hat. Vielleicht hätten beide einen traditionellen Strauß-Walzer auch gut vertanzt, aber so modern konnten Gil Ofarim und Ekaterina Leonova ihre ganze Stärke austanzen und auch zeigen, was sie von anderen Tanzpaaren bei Let’s dance 2017 unterschiedet. Die Choreografie hat mir von vorn bis hinten ausgesprochen gut gefallen, auch mit allen Gimmicks und Show-Teilen, die auf mich sehr organisch wirkten, als ob sie genau so und nicht anders dazu gehören würden – und eben nicht “eingebaut” waren oder vom Wesentlichen ablenken, wie das manchmal bei Let’s dance – Tänzen aussieht.

Ich weiß nicht, ob jemand oder wer da Ekaterina Leonova zur Seite steht bei ihren Choreografien. Wenn das ihre eigenen Kreationen sind, die sie da bei Let’s dance 2017 vertanzt, hat sie einen großen Sprung gemacht und ist nicht nur eine sehr gute Show-Tänzerin geworden (eine sehr gute Tänzerin war sie schon immer), sondern auch eine sehr talentierte Choreografin. Meine Herren… da müsst Ihr Euch warm anziehen… Ich gönne Ekaterina Leonova diesen Erfolg und diese Erfahrung mit Gil Ofarim so sehr! Ich bin ganz gespannt, wie weit das bei Let’s dance 2017 reicht und wie viele RTL-Zuschauer letztlich meine Begeisterung teilen.

Der technische Aspekt gerät für mich dabei wieder zur Nebensache. Das mögen oder können andere anders sehen! Für mich steht das Bild, die Aussage des Tanzes im Vordergrund bei solchen Show-Tänzen, wie wir sie bei Let’s dance sehen. Da waren Gil Ofarim – Ekaterina Leonova für meinen Geschmack bei Let’s dance am 26.5.2017 wieder eindrucksvoll und spektakulär.

Weil ich nicht muss, will ich auch gar nicht entscheiden, welches der sehr guten Tanzpaare bei Let’s dance am 26. Mai 2017 nun das beste war: Vanessa Mai – Christian Polanc? Angelina Kirsch – Massimo Sinato? Gil Ofarim – Ekaterina Leonova? Alle 3 Paare haben ihre eigenen Stärken und Besonderheiten.

Ob Giovanni Zarrella – Marta Arndt da noch bis zur nächsten Woche aufschließen können? Die beiden Tänze gestern sind für mich nicht der Massstab! 3 Tage weniger Training, 2 x Samba für einen Promi-Mann und eine Musik im Fusion, die nun wirklich kaum weniger passend hätte sein können, für einen Typen wie Giovanni Zarrella. Unglücklicher geht es ja kaum! Das Beste daran ist jedoch -abgesehen von Marta, die wieder gut getanzt hat und genauso aussah-, dass die Samba somit raus ist für die nächste Woche. Paso doble, Langsamer Walzer und Quickstep stehen noch im Raum – 2 davon werden wohl nächste Woche dran sein, also vielleicht der Paso und einer der Standardtänze.

Ich sehe Giovanni Zarrella – Marta Arndt wirklich gern tanzen. Giovanni ist ein Showman, der nie aufgesetzt oder unnatürlich wirkt. Marta passt gut zu ihm und zusammen ergeben sie ein attraktives Paar. Sie sind auch das einzige Paar, bei dem die Let’s dance – Zuschauer durch das Ausscheiden in der letzten Woche schon einen Weckruf erhalten haben. Das könnte sich in der nächsten Woche positiv für die beiden auswirken. Für die Umstände war das eine respektable Leistung gestern.

Weil aber am Ende bei Let’s dance bisher immer das Tanzen den Ausschlag gegeben hat, wird es letztlich darauf ankommen, wie sich dieses Paar in der nächsten Woche präsentiert und wie die anderen 3 Tanzpaare. Es liegt nicht mehr nur in der Hand oder in den Füßen von Giovanni Zarrella – Marta Arndt. Wenn die anderen 3 Paare in der nächsten Woche wieder besser sind, wird es nicht reichen für das Finale. Also drücken wir die Daumen für einen spannenden Abend nächste Woche!

Faisal Kawusi – Oana Nechiti sind ausgeschieden bei Let’s dance am 26. Mai 2017 und sollten dankbar sein dafür, so weit bei Let’s dance 2017 gekommen zu sein. Manche Tänze im Verlauf der Staffel waren richtig gut, andere aber auch genauso schlecht. Beide sind gemeinsam so weit an die Grenze der Möglichkeiten heran getanzt, wie es eben ging. Dabei kamen dem Paar auch manch glücklicher Zufall im Ablauf der Staffel zu Gute. Ein Weiterkommen gestern wäre jedoch nicht mehr durch Leistung gedeckt gewesen – auch wenn ich nicht mit jedem Jury-Urteil von gestern ganz glücklich bin. Die Punkte-Spreizung scheint mir doch sehr groß zu sein.

Die “Luftballon-Nummer” war für Faisal Kawusi – Oana Nechiti auch nicht so recht hilfreich. Warum sich Oana dafür entschieden hat, ist mir ein Rätsel. Es ist doch bekannt, dass Requisiten beim Tanzen eher hinderlich sind. Wenn es des Beweises noch bedurfte, war er hier sehr anschaulich.

Zum Abschluss noch ein Gruß an Heinrich Popow – Kathrin Menzinger. Ein verletzungsbedingtes Ausscheiden ist sicher nicht optimal, aber bei den Voraussetzungen von Heinrich bestimmt auch nicht so völlig überraschend. Eine Show wie Let’s dance ist schon sehr strapaziös, wenn man eine Beinprothese trägt – weil es ja auch keine Pausen gibt , wie sie sich Heinrich sonst vielleicht im Trainingsalltag gönnen kann oder sogar muss. Wünschen wir Heinrich Popow und Kathrin Menzinger alles Gute und Heinrich Popow ganz speziell gute Besserung!

Hinweis zu Dancing with the Stars: Die Schwester-Show in den USA ist schon zu Ende gegangen. Unser Leser und fleißiger Kommentator DMD hat eine ausführliche Zusammenfassung dazu geschrieben, die wir Ihnen unbedingt zum Lesen empfehlen wollen – auch mit vielen Videos zur Anschauung und vielleicht zum Vergleich mit Let’s dance: siehe Dancing with the Stars 2017: Wie kam es zum Finale DWTS 24

