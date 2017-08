Nik P kündigt neues Album “Ohne Wenn und Aber an”

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 16.08.2017

Nik P. hat sein neues Album “Ohne Wenn und Aber” für den 15. September 2017 angekündigt. 12 neue Schlager hat er dann im Gepäck und jetzt schon den Titel “Dieser Ring” ausgekoppelt, den wir auch gleich in unserer Schlager-Hitparade vorgestellt haben.

Nik P. ist ja einer der fleißigsten und ausdauernden Schlager-Sänger, die es gibt. Nur zum großen Erfolg braucht es irgendwie immer DJ Ötzi. Warum das so ist, steht in den Sternen… Aber es fällt auf, dass gut Schlager von Nik P. oft erst dann Mitsing-Hits werden, wenn der Mann mit der weißen Mütze mit ins Boot geholt wird. Und was wäre der eigentlich ohne Nik P.?

Das neue Album von Nik P. “Ohne Wenn und Aber” hat in der CD-Version 12 Lieder. Beim mp3-Download gibt es noch einen 13. Titel als Zugabe und außerdem 2 Remixe vom ersten Song “Dieser Ring”.

Bei Nik P. kann man sich eigentlich sicher sein, dass man solide, tanzbare Schlager bekommt. Selten reißt er einmal aus, was das Genre betrifft, selten sind sie ultramodern, dafür aber auch nie nur biedere Schlagerkost. Sind wir gespannt, wie das neue Album wird und wenn es etwas besonderes anzumerken gibt, werden wir auch eine Rezension dazu schreiben. Das müssen wir einmal abwarten…

Wir haben den Titel "Dieser Ring" in unserer Salsango-Schlager-Hitparade vorgestellt.

Titelliste Nik P. Album “Ohne Wenn und Aber”

Dieser Ring Spuren von Leben Im Fieber der Nacht Er kann tanzen wie Astaire Dieser Typ Glühwürmchen Alles geht vorbei Kein Tag ohne dich Sonnenkinder Engel haben Flügel Wie im Himmel Ein Hoch auf unser Leben Süchtig nach Dir (nur Download) Dieser Ring (Franz Rapid Extended Remix – nur Download) Dieser Ring (Kerzenlicht Version – nur Download)

Das neue Album “Ohne Wenn und Aber” von Nik P. wird am 15. September 2017 veröffentlicht und kann jetzt schon vorbestellt werden – als CD für 17,99 € und als mp3-Download für 10,99 €. Wer sich für den Download entscheidet, bekommt jetzt bereits den ersten Song “Dieser Ring” und bezahlt den Rest dann erst, wenn das Album tatsächlich erscheint. Hier geht es zum Album bei amazon.

