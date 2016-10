Die Supertalent 2016 Kandidaten 29.10.2016 mit Angel Flukes

Beim Supertalent 2016 am 29.10.2016 ist unter allen Kandidaten eine besondere: Angel Flukes. Aber natürlich stellen wir alle Kandidaten vor. Angel Flukes ist deshalb eine besondere Supertalent-Kandidatin, weil die schon bei DSDS 2016 ihr Glück versuchte, sehr beliebt bei den TV-Zuschauern war und trotzdem viel zu früh dort ausscheiden musste. Wird es Angel Flukes, die schon einige Erfahrung im Pop-Geschäft hat beim Supertalent 2016 am 29. Oktober 2016 mehr Glück haben? Kann Angel Flukes Dieter Bohlen erneut für sich gewinnen und sogar mit dem Gold-Buzzer direkt ins Finale vom Supertalent 2016 einziehen? Sind wir gespannt und warten ab, was heute Abend beim Supertalent passiert!

Die Casting Show dauert heute nur bis 22.15 Uhr. Deshalb sind heute, am 29. Oktober 2016, auch nur 11 Supertalent-Kandidaten zu sehen. Anschließend wir nämlich der Deutsche Comedy-Preis auf RTL übertragen. Die 1. Wiederholung der Sendung gibt es schon in der Nacht zum Sonntag um 02.00 Uhr, direkt nach der Formel 1. Die 2. Supertalent-Wiederholung wird dann am Sonntag um 14.45 Uhr gezeigt.

Alle Kandidaten beim Supertalent am 29.10.2016

Angel Flukes heißt vollständig Angel Valentine Flukes. Sie ist 28 Jahre alt und wohnt auf Mallorca, stammt aber aus Großbritannien. dort hat sie auch schon bei Casting-Shows mitgemacht, z.B. bei X-Factor und anderen. Auch als Model hat Angel Flukes gearbeitet und an vielen Model-Contests teilgenommen. Bei DSDS 2016 bekam sie erst eine goldene CD von Vanessa Mai und schied dann kurz vor den Top 10 in der Sendung am 9.4.2016 aus Jamaika aus (mehr Details auch im Artikel Angel Flukes bei DSDS, Miss-Wahlen, ihre Singles, Videos)

Beim Supertalent am 29.10.2016 startet Angel Flukes als Vorletzte und singt von von Leona Lewis den Song „Run“.

Erste Kandidaten im Reigen am Samstagabend sind Tauri-Viljar Vahesaar und Jaan Roose aus Estland. Der 23-jährige Tauri-Viljahr und der 24-jährige Jaan „tanzen“ oder „Turnen“ auf der Slackline.

Ceyda Altug kommt aus Friedrichshafen und ist erst 11 Jahre alt. Ceyda zeigt ihr Können beim Kunstradfahren und möchte später unbedingt Weltmeisterin auf dem Kunstrad werden.

Luca Stricagnoli und Meg Pfeiffer leben in Dürnau. Der 25 Jahre alte Luca ist aber gebürtiger Italiener. Meg ist 33 Jahre alt. Beide sind Musiker und werden wohl auch beim Supertalent am 29.10.2016 Musik machen und singen. Wir wissen derzeit aber nicht, was.

Giancarlo Jolibois ist sogar erst 10 Jahre alt und kommt aus Gaggenau. Giancalo tanzt für sein Leben gern und auch in der Casting Show am Samstag. Das Tanzen hat Giancarlo geholfen, mit seiner Immunerkrankung, dem kreisrundem Haarausfall, besser zurecht zu kommen. Wer hat schon gern in so jungen Jahren eine Glatze?

Paul Adrian Andrei ist Student, 24 Jahre alt und stammt aus der Niederlande. In seiner Freizeit trainiert er als Akrobat Handstandakrobatik und kombiniert diese mit Breakdance.

Alkeda Paskali lebt in Ludwigsburg, ist 48 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Albanien. Sie versucht Ihr Glück beim Supertalent als Komödiantin.

Das Tanz – Team Recycled aus Berlin war schon bei Got to dance 2015 dabei und schaffte es dort bis ins Finale (siehe auch Stichwort Got to dance). Das Team Recycled zeigt beim Supertalent eine Tanz-Show mit besonderen Lichteffekten, die sich auf bekannte Film-Szenen bezieht.

Guido Maderthaner kommt aus Wien und ist 40 Jahre alt. Auch Guido war schon in verschiedenen TV-Shows zu Gast (in Österreich). Er zeigt beim Supertalent einen Tanz auf den Song „Guido auf dem Dancefloor“. Ob er auch singt?

Zoe L’Amore kommt aus Australien und ist 42 Jahre alt. Zoe war einmal Trapez-Akrobatin, zeigt inzwischen aber spektakuläre Stunts – beim Supertalent mit der Flex….

Hier ist dann Angel Valentin Flukes an der Reihe (siehe oben!).

Emiliana Küppersbusch lebt in Ahlen, ist 41 Jahre alt und stammt von den Philippinen. Emiliana singt den Song „Simply The Best“ von Tina Turner.

