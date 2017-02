DSDS 2017 am 4.2.2017: Alle Kandidaten und Paris

Die DSDS-Kandidaten am Samstag, 4. Februar 2017

Bei DSDS 2017 am 4.2.2017 singen nicht nur die Kandidaten, sondern auch Michelle „Paris“. Zwar haben als Jury-Joker diesmal Shirin David und -wie immer- Dieter Bohlen die Nase vorn, aber eine Kandidatin singt den Schlager „Paris“ von Michelle, die daraufhin gleich mal selbst zum Mikrofon greift und mit singt. „Paris“ hat Michelle vor 3 Jahren veröffentlicht. Es gibt außer der „normalen“ Version mit modernen Dance-Beats auch eine schöne, getragene „Unplugged“-Version nur mit Klavier. Aber das ist auch hier nur ein Sidestep, denn eigentlich geht es in diesem Artikel ja um die Kandidaten von DSDS am 4.2.2017.

Weil aber seit dieser Woche Michelle auf großer Konzert-Tour ist, wollten wir darauf noch einmal gesondert hinweisen. Mehr Details dazu findet Ihr in dem vorn verlinkten Artikel. Allgemein mehr zu der Schlagersängerin unter dem Stichwort Michelle. Hier vor den DSDS-Kandidaten am 4.2.2017 noch das Video von „Paris“ und der Link zu beiden oben genannten Versionen:

Wiederholung DSDS

Diese 9. Show von DSDS 2017 wird wie immer wiederholt, einmal am gleichen Abend noch, also am 4.2. um 23.35 Uhr diesmal schon. Die zweite DSDS-Wiederholung kommt am Sonntag, 5.2.2017 um 15.45 Uhr.

Kandidaten bei DSDS am 4.2.2017

Die Reihenfolge der DSDS-Kandidaten hier ist vermutlich die in der Sendung… Der kurze Text zu den Kandidaten, Ihren Songs und mit ein paar biografischen Angaben steht immer über dem betreffenden Foto der Kandidaten.

Naomi Touza ist 18 Jahre alt, Schülerin und kommt aus Rastatt. Bei DSDS am 4.2.2017 singt sie den Song von Alicia Keys „If I Ain’t Got You”. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen. Naomi Touza gehört gebürtig zu den s.g Jenischen, ein früher s.g. „fahrender“ Teil der Bevölkerung, der in verschiedenen Ländern Europas lebte. Meist waren das Künstler, Schausteller, Kunsthandwerker, Musiker, Artisten oder andere im Zirkus lebende Menschen.

Christina Gitschtaler ist 30 Jahre alt und kommt aus Forsbach. Sie singt von Tina Turner den Song „Golden Eye“. Auch ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Dominic Fischer ist 28 Jahre alt und kommt aus Aschaffenburg. Der ehemalige „Mister Bayern“ und Event-Manager singt den Song „Relight My Fire” von Dan Hartman, jüngeren DSDS-Zuschauern vermutlich mehr bekannt in der Cover-Version von Take That. Dominic Fischer hat sich für Shirin David als Jury-Joker entschieden.

Dominique Neumann ist 25 Jahre alt, künstlerisch vielseitig ambitioniert und kommt aus Hannover. Sie singt bei DSDS am 4.2.2017 den Rihanna-Song „Diamonds“. Auch Dominique Fischer vertraut auf Shirin David als Jury-Joker.

Giuseppe Riggio ist 22 Jahre alt, kommt aus Wiesbaden und singt bei DSDS das Lied „Was immer du willst“ von Marlon. Giuseppe Riggio hat, wie der Name vermuten lässt, italienische Wurzeln. Seine Familie kommt aus Sizilien. Er ist der nächste DSDS-Kandidat, der als Jury-Joker Shirin David ausgewählt hat.

Pia Walendsius ist ebenfalls 22 Jahre alt, Kosmetikerin und aus Gießen. Pia Walendsius modelt und nimmt an Miss-Wahlen teil. Bei DSDS am 4.2.2017 singt sie aber, nämlich den Song „Footprints In The Sand” von Leona Lewis. Pia entscheidet sich für Shirin David als Jury-Joker.

Madina Rassuli lebt in Offenbach, ist noch Schülerin und 18 Jahre alt. Ursprünglich kommt sie aus Tadschikistan und ist seit 4 Jahren in Deutschland. Madina Rassuli hat schon seit ihrem 4. Lebensjahr Gesangsunterricht in einer Musikschule und singt deshalb auch den ESC-Sieger-Song „Rise Like A Phoenix” von Conchita Wurst. Madina spricht 5 Sprachen. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Melanie Schalk kommt aus Datteln und ist 40 Jahre alt. Melanie steht seit Jahren mit Rock- und Soul-Bands auf der Bühne, inzwischen aber mehr auf Deutschen Schlager. Deshalb singt sie auch den Schlager „Paris“ von Michelle, mit der sie im DSDS-Casting auch singen darf. Interessanterweise entschiedet sich Melanie Schalk aber für Dieter Bohlen als Jury-Joker.

Pia Panic heißt eigentlich Manuel Schuler, ist eine Drag Queen aus Berlin, 26 Jahre alt und gibt „Sänger“ als Beruf an. Pia singt von Toni Braxton den Song „Unbreak My Heart” und hat als Jury-Joker Dieter Bohlen gewählt. Vor 2 Jahren war Manuel alias Pia schon einmal bei DSDS, als Manuel Schuler. Bei DSDS 2017 soll es also als Pia Panic besser klappen. Übrigens: Wer sich dafür interessiert, wie er damals aussah, klickt auf den Link vorn (es öffnet sich ein neues Fenster).

Jonas Lehmann ist 28 Jahre alt, kommt aus Durbach und „srapt“ bei DSDS am 4.2.2017 von Ray Charles den Song „Hit The Road Jack“. Sein Jury-Joker ist H.P. Baxxter, den er schon kennt, weil Jonas einmal in einem seiner Videos mitgemacht hat.

Guillermo Sánchez Cordero ist 31 Jahre alt, kommt aus Kuba und lebt seit einem Jahr in Zeil am Main. Guillermo singt aber nicht etwa einen Latino-Hit, sondern Schlager, den die Latinos übrigens oft sehr mögen! Guillermo singt „Ein Stern“, ursprünglich von Nik P., ein Hit geworden aber in der Version mit DJ Ötzi und Nik P.. Sein Jury-Joker ist H.P. Baxxter.

Kimiya Zare ist mit 16 Jahren die jüngste Kandidatin bei DSDS am 4.2.2017. Sie kommt ursprünglich aus dem Iran, lebt aber heute in Nordhorn und ist noch Schülerin. Auch die Song-Auswahl von Kimaya Zare ist ungewöhnlich, denn sie singt von Elvis Presley „Can’t Help Falling In Love”. Ihr Jury-Joker ist H.P. Baxxter.

