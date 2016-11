Helene Fischer: Neue Version vom Weihnachts-Album 2016

Helene Fischer veröffentlicht am 18. November 2016 eine neue Version von ihrem Weihnachts-Album mit 8 neuen Weihnachtsliedern. Das hat Helene Fischer sehr mit Bedacht erweitert. Gegenüber der Version, die schon im letzten Jahr erschienen war, hat das Weihnachts-Album 2016 4 neue Weihnachtslieder, die wohl eher auf Kinder, Eltern und Großeltern zielen, davon 3 eher klassische – „Kling Glöckchen, klingelingeling„, „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und „Still, still, still“ und im Duett mit Heintje dessen Hit von einst „Aba heidschi bumbeidschi„. Die weiteren 4 neuen Lieder sind international bekannte Weihnachtslieder „All I want for christmas is you„, „Santa Baby„, „Sleigh Ride“ und „The First Noel„.

Wer sich das Weihnachts-Album von Helene Fischer schon im letzten Jahr gekauft hat, wird sich vielleicht ein bisschen ärgern. Es ist auch wirklich schade, dass man sich nicht ein Produkt kaufen kann im Vertrauen, dass es das ist, was der Künstler wollte. Andererseits kann man bis auf den Heintje-Song alle als mp3 nachkaufen. Das ist eben nur im Vergleich zum ganzen Album relativ teuer. Da lohnt es sich schon fast, das ganze Album noch einmal zu holen, die neuen Songs für sich selbst zu kopieren und es dann zu verschenken. Über solche Situationen sollte man bei den Plattenfirmen und Künstlern einmal nachdenken, damit die Fans, die gleich als Erste dabei sind, nicht benachteiligt werden – oder beim nächsten Mal warten mit dem Kauf…

Ansonsten kann man zu diesem Weihnachts-Album kaum Neues schreiben. Auch die neuen Lieder haben die gewohnte, vorzügliche Qualität von Helene Fischer, wie man das erwartet und erwarten darf. Das kann man nur erneut unterstreichen! Hier geht’ es übrigens zur CD-Kritik von Karsten Heimberger aus dem letzten Jahr Helene Fischer neue CD „Weihnachten“, auch mit der ganzen Titelliste (der Album-Version damals).

Noch ein Tipp für den Kauf: Derzeit gibt es eine Version mit der Doppel-CD mit der DVD des Konzertes von Helene Fischer mit dem Royal Phiharmonic Orchestra, das letztes Jahr zu Weihnachten ausgestrahlt wurde, für den gleichen Preis (17,99 €) wie die Doppel-CD ohne die DVD. Wer weiß, wie lange dieser Preis gilt…

Ausblick: Die neue Weihnachts-Show mit Helene Fischer wird wie jedes Jahr zuletzt im ZDF am 25. Dezember 2016 um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Außerdem erscheint ebenfalls eine neue Helene-Fischer-Geschenk-Box mit dem Album, der DVD, Weihnachtskugeln und Fotos von Helene Fischer. Wer die will muss mit 48,99 € recht tief in die Tasche greifen.

