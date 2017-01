It takes 2 = Let’s dance + The Voice of Germany

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 15.01.2017

„It takes 2“ heißt eine neue Musik-Show auf RTL, die ab 15.1.2017 in 5 Folgen ausgestrahlt wird. Um es kurz zu machen: „It takes 2“ ist wie Let’s dance + TVoG. Oder anders: 9 Prominente singen. Dazu werden sie in Teams aufgeteilt, die ebenfalls prominente Coaches anführen, selbst Musiker. Die Coaches suchen sich ihre Kandidaten oder Talente aus, ohne sie zu sehen. Sie hören sie nur. Anschließend arbeiten sie mit den prominenten Kandidaten und treten auch gemeinsam mit ihnen auf. Darüber urteilt dann eine Jury, auch prominente Künstler – und schließlich noch das Publikum, allerdings das im Saal, nicht die TV-Zuschauer.

Dabei sind bei „It takes 2“ als prominente Kandidaten: André Dietz, Annett Möller, Dave Davis, Hana Nitsche, Isabel Edvardson, Kolja Kleeberg, Matthias Steiner, Mimi Fiedler, Rebecca Siemoneit-Barum. Die Coaches bei „It takes 2“ sind Christina Stürmer, Gil Ofram und Tom Gaebel. Und die Jury bei „It takes 2“ geben Alvaro Soler, Angelo Kelly und Conchita Wurst. Schließlich: Moderatoren von „It takes 2“ sind Julia Krüger und Daniel Hartwich.

In der 1. Folge von „It takes 2“ am 15.1.2017 singen alle Promi-Kandidaten und die Coaches stellen ihre Teams zusammen. Mehr dazu dann später.

Quellenangabe: Alles Fotos RTL – Frank W. Hempel