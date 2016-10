Lang Lang – CD „New York Rhapsody“ zwischen Klassik und Pop

Über die neue Lang Lang – CD „New York Rhapsody“, die zwischen Klassik, Film, Jazz und Pop changiert, kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Streiten kann man darüber eigentlich nicht. Man mag solche Cross-Over-Projekte oder eben auch nicht. Wer Lang Lang als Klassik-Pianisten mag, ist vielleicht enttäuscht. Gut möglich. Wer sich daneben für Lang Lang allgemein interessiert, oder auch gern genre-übergreifende Musik hört, wird sich vermutlich an dem Album „New York Rhapsody“ erfreuen.

Der Titel „New York Rhapsody“ verrät es ja eigentlich schon deutlich, dass Lang Lang hier einen anderen, als den streng klassischen Weg geht. Und müsste man sich nicht arg wundern, würde Lang Lang mit ausschließlich klassischen Stücken „sein“ New York beschreiben? Nein, New York sind große Melodien und Stimmen, große Orchester, monumentale oder auch feine Film- und Pop-Geschichten. Und unter diesem Aspekt ist die „New York Rhapsody“ ein bestens gelungenes Album, zu dem sich Lang Lang jede Menge us-amerikanische Unterstützung geholt hat – auch konsequent! Herbie Hancock am Piano, Lindsey Stirling an der Violine, Sean Jones an der Trompete sowie die Sänger Michael Jason Isbell, Andra Day, Kandace Springs, Madeleine Peyroux, Lisa Fischer und Schauspieler Jeffrey Wright als mehr Sprecher als denn Sänger.

Die „New York Rhapsody“ fordert oft Aufmerksamkeit, ist nicht unbedingt -oder nicht in jeder Situation- ein Album für nebenbei. Wobei ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, dass es sich dabei z.B. wunderbar arbeitet! Auch für lange, dunkle Winterabende bei Kerzenschein, Tee, Rot- oder Glühwein, vielleicht einem gutem Buch und prasselndem Kaminfeuer ist es bestens geeignet. Als „Tisch-Musik“ beim Lunch oder dem abendlichen Dinner? Müsste man ausprobieren, könnte ob der Dynamik jedoch schwierig werden.

Die Melodien und Stücke sind allseits bekannt. Mir gefällt das Album gut!

Es gibt das Album „New York Rhapsody“ von Lang Lang aus CD für 14,99 €, als mp3-Download für 10,99 € und als Vinyl-Schallplatte für 22,99 €.

Bei amazon prime gibt’s das ganze im Stream auch ohne zusätzliche Kosten.

