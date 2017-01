Schlager-Champions – TV-Show am 7.1.2017 und CD zur Show

Schlager-Champions - Das große Fest der Besten am 7.1.2017 live in der ARD mit Florian Sibereisen

„Schlager-Champions – Das große Fest der Besten“ heißt die Show mit Florian Silbereisen am 7.1.2017 in der ARD und auch die zugehörige CD, die bereits am 6.1.2017 erschienen ist. Bei den Gästen, die am 7. Januar 2017 bei Florian Silbereisen auftreten, war man bisher zurückhaltend. Bekannt ist, dass bei „Schlager-Champions – Das große Fest der Besten“ Andrea Berg, Roland Kaiser, Vanessa Mai, Maite Kelly, Alvaro Soler, Klubbb3 und Nana Mouskouri dabei sind. Weitere Künstler sind angekündigt, aber nicht konkret. Auch Fotos aus der ARD-Show kann es noch nicht geben, denn sie wird am 7.1.2017 live ausgestrahlt. Also gibt es frühestens am Sonntag Fotos aus der Show, die wir dann hier ergänzen.

Auf der CD „Schlager-Champions – Das große Fest der Besten“ sind außer den oben bereits genannten Künstlern Andreas Gabalier, Anni Perka, Beatrice Egli, Bernhard Brink, Brings, Christin Stark, dArtagnan, DJ Ötzi und Nik P., Fantasy, Frank Schöbel, Franziska Wiese, Helmut Lotti, Howard Carpendale, Jürgen Drews und Mickie Krause, Matthias Reim, Michelle, Nicole, Olaf, Oonagh, Prince Damien, Ross Anthony, Sarah Jane Scott, Santiano, Semino Rossi, Ute Freudenberg und Christian Lais, Vicky Leandros und der VoxxClub.

Aus diesem Füllhorn werden sich also vermutlich auch die weiteren Gäste in der TV-Show speisen. Die „Schlager-Champions“ sind übrigens eine typische Silbereisen-Show mit opulenten 3 Stunden 15 Minuten Sendezeit. Weil es in der ARD so spät am Abend zumindest offiziell keine Werbung mehr geben darf, ist das Netto-Sendezeit…

Fotos und mehr dazu, falls es mehr anzumerken gibt, dann morgen. Wenn Sie schon vorher eine Meinung oder einen Kommentar zur Sendung haben, sind Sie herzlich eingeladen, diesen unten einzufügen. Wir freuen uns auf Ihre Ansichten!

Florian Silbereisen geht mit „Das große Schlagerfest“ im Frühjahr 2017 auch auf Tour durch Deutschland und Österreich. Schauen Sie doch bitte in unsere Übersicht Schlager-Konzerte und Tourneen.

Die angesprochene CD gibt es für stolze 20,99 € oder für angenehmere 13,39 € zum mp3-Download. Dafür gibt es allerdings auch mehr als 2 Stunden 16 Minuten Musik… Wenn also alle Künstler, die auf der CD sind, auch in der Show auftreten, wäre die Sendezeit gerechtfertigt. Nur auf Udo Jürgens, der mit einem Mix auf der CD ist, müssen wir seit gut einem Jahr leider verzichten.

Empfehlen wollen wir Ihnen noch unser Schlager-Magazin, mit vielen aktuellen Themen und u.a. unserer Schlager-Hitparade. Mehr solche Nachrichten finden Sie in den Stichworten, die unter jedem Artikel stehen oder allgemein in einer Übersicht im Bereich Unterhaltung.