Supertalent 2016 am 26.11.2016: Alle Kandidaten

Das Supertalent 2016 am 26.11.2016 hat wieder 16 Kandidaten in der Show. Ihr findet sie hier alle mit Foto und ein paar biografischen Daten. Welche Kandidaten beim Supertalent am 26.11.2016 weiter kommen und welche ausscheiden müssen, können wir leider erneut erst nach der Show ergänzen, spätestens am Sonntag in aller Frühe.

Wiederholungen vom Supertalent

Die 1. Wiederholung vom Supertalent sendet RTL schon ab Mitternacht, also 00.00 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die 2. Supertalent-Wiederholung sendet RTL dann am Sonntag, den 27.11.2016 schon vormittags um 10.20 Uhr wegen der Formal 1 – Übertragung am Nachmittag.

Die Kandidaten Supertalent 26.11.2016

Hier nun die Vorstellung der Kandidaten vom Supertalent am 26. November 2016. Die Reihenfolge ist vermutlich die, in der die Kandidaten in der Supertalent-Show heute auftreten. Dafür können wir aber keine Garantie übernehmen. Im Wesentlichen stimmt es jedoch meist…

Die „Dreamers“ sind eine Gruppe von jungen Hip-Hop-Tänzer der Dance Academy Bad Sickingen. Die Mädchen sind 6-9 Jahre. Der einzige Junge bei den Dreamers ist Alessio, ihre Trainerinnnen sind Lisa und Deborah.

Detlef Meineke und Christian Pätzold kommen aus Holle. Detlef ist 61 Jahre alt, Christian ist 51 Jahre alt. Die beiden singen das Lied „Ich geb‘ mir selbst ne Party“ von Howard Carpendale.

Roilan Hernandez ist 30 Jahre alt, wurde auf Kuba geboren und lebt in Las Vegas. Roilan ist Handstand-Akrobat und schon in einer Artisten-Familie groß geworden.

Aleksandra Dimovska ist 29 Jahre alt und lebt in Tübingen. Aleksandra kommt mir ihrem Hund, dem Yorkshire Terrier „Chako“ zum Supertalent und behauptet, dass der lesen und rechnen könnte.

Stefan Bauer aus Wien ist erst 9 Jahre alt. Stefan spielt Gitarre und singt den „Ein Kompliment“ der Sportfreunde Stiller.

Sergio Capano ist 50 Jahre alt, Pizza-Bäcker mit eigenem Bistro, und lebt in Homberg. Ursprünglich kommt Sergio aus Italien, lebt aber nun schon seit 20 Jahren in Deutschland. Sergio zeigt einen Mix aus Magie, Tanzen und Comedy.

Lovely und Monty Bhangu sind Brüder, leben seit 32 Jahren in Hamburg und kamen einst aus Indien nach Deutschland. Die beiden Taxifahrer singen deutsche Lieder auf ihre eigene Art, die sie „Dollywood“ nennen.

Jade Lee Petersen ist Akrobat, 28 Jahre alt und kommt aus Südafrika. Er ist Akrobat, genauer gesagt Kontorsionist- also einer, der sich mächtig verbiegen kann. Beim Supertalent sieht man diese Kunst häufiger von Frauen…

„Illumilad“ ist eine Tanz-Crew aus der Ukraine, die „The Light Of A Ballerina“ zeigen, eine kombinierte Tanz-Neon-Licht-Show. „Illuminad“ besteht aus den Tänzerinnen Alina K. und Alina S., beide 26 Jahre alt, Olena (25 Jahre alt) und Polina (21 Jahre alt) und außerdem Anton, 28 Jahre, der das Lichtpult bedient.

Davit Vardanov ist 26 Jahre alt, lebt in Wien und stammt ursprünglich aus Armenien. Davit ist Musik- und Gesangslehrer und singt beim Supertalent am 26.11.2016 mit zwei Stimmen die Songs „And I am telling you“ von Jennider Hudson und „Broken Vow“ von Josh Groban. 2 Stimmen? Keine unbekannte Kombination beim Supertalent… Da hat doch schon mal jemand gewonnen?

David Gajdos ist erst 10 Jahre alt und kommt aus Weiterstadt. David tanzt Breakdance nach einen Song von Justin Bieber.

Johann Röder kommt aus Jossgrund und ist 67 Jahre alt. Johann wagt sich, den Song „Highway To Hell“ von AC/DC mit einem deutschen Text zu singen und spielt dabei Motorposaune, ein Instrument, das er selbst gebaut hat.

Das „Aussie Twerk Team“ kommt aus Australien und zeigt Twerking, was sonst bei dem Namen, eine Art Po-Wackel-Tanz, um es salopp zu formulieren. Hatten wir dieses Jahr schon beim Supertalent… Die Tanz-Crew besteht aus Aimee (24 Jahre alt), Elisa (38 Jahre alt) und Kristina (27 Jahre alt).

„Gaspa“ Gaspare Francaviglia und Carlos José Bauer Da Silva kommen aus Ludwigshafen und sind 29 und 30 Jahre alt. Das Gesangs-Duo singt den selbst komponierten Song „Grau und Weiß“.

Alexander Haubenburger kommt aus Wien, ist 23 Jahre alt und studiert. Alexander singt beim Supertalent das Lied „So bist du“ von Peter Maffay für eine junge Frau, in die er verliebt ist. Die Krux: Sie weiß das nicht. Ob da ein Fernsehauftritt das Richtige ist?

The Great Gordo Gamsby kommt aus Australien und ist 32 Jahre alt. Er zeigt – wie oft die Kandidaten am Schluss einer Supertalent-Sendung irgendetwas, was man oft nicht unbedingt sehen muss oder will… An seiner Seite seine attraktive Freundin und Assistenin, die eine singenden Säge spielt.

Quellenangabe: Die Fotos sind von RTL. Dazu alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de.