Supertalent 2016 am 3.12.2016: Die Kandidaten der Show

Hoffentlich passiert mal wieder was Außergewöhnliches beim Supertalent

Beim Supertalent 2016 am 3. Dezember 2016 treten 14 Kandidaten in der Show auf, die wir hier alle vorstellen. Außerdem wird heute, am 3.12.2016, der einstige Supertalent-Gewinner Michael Hirte zu Gast sein. Ihr findet hier alle Supertalent-Kandidaten vom 3.12.2016 ein paar biografischen Daten, Foto und was sie in der Casting-Show zeigen werden.

Langsam muss auch mal was Neues beim Supertalent 2016 passieren. Irgendwie ist mal wieder die Luft raus. Man sieht so im Wesentlichen immer das Gleiche und alles plätschert vor sich hin. Die Phase hatte das Supertalent allerdings in den letzten Jahren immer wieder. Alle Jahre wieder, sozusagen, weil ja bald Weihnachten ist…

Wir versuchen immer, die Supertalent-Kandidaten in der Reihenfolge vorzustellen, wie sie in der Show zu sehen sind. Das stimmt auch meist, kann aber im Einzelfall schon mal abweichen. Insofern ist die Reihenfolge unten nur eine Orientierung, aber kein Versprechen.

Alle Kandidaten beim Supertalent am 3. Dezember 2016

Wer beim Supertalent am 3.12.2016 ausscheidet und wer in die Auswahl für das Supertalent-Finale am 17.12.2016 kommt, ergänzen wir während der Show gleich hier!

Sabrina Jannewers ist 33 Jahre alt und kommt aus Borchen. Sabrina ist Reinigungskraft, arbeitet aber auch als Model (für was?) und betreibt einen YouTube-Kanal, wo sie z.B. singt. Das tut sie nun auch beim Supertalent. Sabrina singt das Lied „99 Luftballons“ von Nena.

Dmitry Ishkanov ist erst 11 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Moskau und wohnt in Köln. Dmitry gilt als hochbegabt und wird bereits auf ein Musikstudium vorbereitet – mit 11! Beim Supertalent am 3.12.2016 spielt er Klavier und natürlich will er einmal Pianist werden.

Duplic8 ist ein Tanz-Duo aus Tobias Mead (29 Jahre alt) und Jake Tuite (15 Jahre alt). Das ungleiche Paar kommt aus London zum Supertalent und tanzt. Was sonst?

Les Bunheads sind auch eine Art Tanz-Duo aus Vanessa Kneale (28 Jahre alt) und Janie Pinard (23 Jahre alt). Die beiden kommen aus Montreal und zeigen beim Supertalent eine Slapstick-Nummer.

Eliana Burki kommt aus Zürich, ist 33 Jahre alt und kommt mit Alphorn zum Supertalent. Eliana spielt das Stück „Sonnentanz“ von Klangkarussell. Eigentlich hat Eliana eine eigene Band, mit der Sie auf der ganzen Welt unterwegs ist.

Peter Jahns kommt aus Berlin, ist 68 Jahre alt und tritt gelegentlich als Sänger auf. Außerdem ist er Schauspieler und macht Stadtführungen. Peter singt beim Supertaltent den Song „Misty“ von Johny Mathis.

Gloria Troisio aus Balzers in Liechtenstein ist 119 Jahre alt und singt ebenso – den Song „Hurt“ von Christina Aguilera.

Anna Rogaleva (16 Jahre alt) und Madita Matuszczak (12 Jahre alt) kommen aus Düsseldorf und wollen beim Supertalent am 3.12.2016 eine Akrobatik-Nummer zeigen. (Foto ganz oben)

Inflagrante ist eine Tanzgruppe aus Neuseeland, die mit „Horse Burlesque“ -eine satirischen Nummer in äußerst knappen Pferde-Kostümen- auftreten. Inflagrante besteht aus Amanda (28 Jahre alt), Amy (29 Jahre alt), Hannah (26 Jahre alt) und Molly (27 Jahre alt).

Da sind sie wieder… Nicole und Yvonne Scholich, die beiden 44-Jahre alten Zwillinge aus Recklinghausen und Dauergäste beim Supertalent. Sie zeigen eine Performance zu dem Song „Fisch im Wasser“von Nina Hagen. Es wird wohl wieder nicht für das Finale reichen…

Herwig Felix kommt aus Steinpleis, ist 71 Jahre alt und spielt Mundharmonika. Michael Hirte, der vor 8 Jahren beim Supertalent gewann, hat ihn inspiriert, seine alte Leidenschaft wieder aufleben zu lassen. Dazu spielt er nun erst einmal die bekannte Winnetou-Melodie. Deshalb also kommt auch Michael Hirte heute zum Supertalent und ganz bestimmt spielen beide gemeinsam ein Liedchen auf der Mundharmonika. Also, jeder mit seiner…

Daimon Sikitu Senyagwa ist 22 Jahre alt, kommt aus Tansania und lebt in Leipzig. Das Supertalent kennt er aus dem Internet. Ja, sowas gibt es in Tansania auch… Angeblich hat er dort alle Staffeln gesehen. Heute tritt er selbst auf als Kontorsionist.

Divine Carousel sind 3 Drag-Queens aus Berlin, die eine Travestie-Nummer zeigen. Divine Carousel besteht aus Rodolfo „Ruda Puda“ (39 Jahre alt), Sugar (28 Jahre alt) und Alice Dée (25 Jahre alt). In handgefertigten Stewardessen-Kostümen performen sie zum Song „Candyman“ von Christina Aguilera.

Bendix Beckmann ist erst 13 Jahre alt, stammt von Haiti und lebt heute in Attendorn. Benedix tanzt Hip Hop. Emil Kusmirek, der 2012 im Supertalent-Finale war, ist sein Trainer und Backstage mit dabei…

Wiederholungen vom Supertalent

Eine Wiederholung vom Supertalent kommt wieder in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gleich um 00.00 Uhr nach Mario Barth. Die zweite Supertalent-Wiederholung sendet RTL wie immer am Sonntag, in dieser Woche aber wieder nachmittags ab 14.00 Uhr.

Salsango berichtet wie in den letzten Jahren auch über das Supertalent 2016. Alle Artikel findet Ihr unter dem Stichwort Supertalent 2016. Mehr über andere TV-Shows finden Sie in unserer Kategorie (Link vorn).

Quellenangabe: Die Fotos sind von RTL. Dazu alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de.