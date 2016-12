Supertalent 2016 Finale: Alle Kandidaten am 17.12.2016

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 17.12.2016

Welche Kandidaten sind im Finale Supertalent 2016?

Das Supertalent 2016 geht am 17. Dezember 2016 ins Finale. Die Kandidaten für das Finale vom Supertalent 2016 stehen schon seit letzter Woche fest.

Von den unzähligen Kandidaten, die sich bei den Castings für das Supertalent 2016 vorgestellt haben und denen, die dann vor die Supertalent-Jury mit Bruce Darnell, Victoria Swarovski und Dieter Bohlen treten durften, wurden viele für die Ausstrahlung in einer der Castings-Shows von September – Dezember 2016 ausgewählt. Manche sind dann durchgefallen, sehr viele haben einen Stern bekommen, der bedeutet, dass sie in der Auswahl für das Supertalent-Finale am 17. Dezember 2016 stehen.

Doch hatte die Supertalent-Jury 2016 schon im Verlauf der Castings 6 Kandidaten mit einem s.g. Gold-Buzzer für das Finale gesetzt. Weil insgesamt nur 12 Plätze im Finale Supertalent 2016 vorgesehen sind, waren also nur noch 6 Plätze für alle anderen Kandidaten frei.

Im Finale Supertalent 2016 sind folgende Kandidaten (alphabetisch sortiert, Fotos unten):

Alex Mihajlovski (Puppenspieler, mit Barti)

(Puppenspieler, mit Barti) Alina Ruppel (Schlangenfrau) – Gold-Buzzer

(Schlangenfrau) – Gold-Buzzer Angel Flukes (Sängerin) – Gold-Buzzer

(Sängerin) – Gold-Buzzer Annette & Yannick (Rollschuh-Akrobatik)

(Rollschuh-Akrobatik) Carlos Zaspel (Artist)

(Artist) David Kwiek mit der „Mannheimer Schule 2.0“ (Orchster)

(Orchster) Emil Kusmirek (Tänzer) – Gold-Buzzer

(Tänzer) – Gold-Buzzer Gebrüder Scholl (Artisten) – Gold-Buzzer

(Artisten) – Gold-Buzzer Patrick & Zdenek (Hybrids Crew – Patrick Ulman und Zdenek Kremlacek, Tänzer) – Gold-Buzzer

(Hybrids Crew – Patrick Ulman und Zdenek Kremlacek, Tänzer) – Gold-Buzzer Salvatore Scire (Sänger)

(Sänger) Stephanie & Dan (Stephanie Höggerl und Dan Miethke, Feuer-Show)

(Stephanie Höggerl und Dan Miethke, Feuer-Show) Thomas Stieben (Sänger) – Gold-Buzzer

Weil Namen manchmal nur Schall und Rauch sind, hier noch die

Fotos der Kandidaten im Finale Supertalent 2016

Quellenangabe: Die Fotos sind von RTL. Dazu alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de