Vanessa Mai Für Dich live im 18.2.2017 im MDR

Vanessa Mai ist am 18.2.2017 im MDR als Sängerin zu sehen, ab nächste Woche, 24.2.2017 dann bei Let’s dance 2017 als Tanz-Kandidatin. Der MDR zeigt das Konzert von Vanessa Mai „Für Dich – Live aus Berlin“ am 18. Februar 2017 im Fernsehen. Vor gut einem Monat war ihr Live-Album „Für Dich – Live aus Berlin“ als CD, mp3, DVD und Blu-ray erschienen. Genau den Inhalt zeigt der MDR, also das Vanessa-Mai-Konzert im Berliner Tempodrom im Rahmen ihrer ersten Solo-Konzert-Tour im letzten Jahr.

Viel Neues kann man dazu nicht sagen. Wir hatten sowohl über das Konzert, als auch über die CD-DVD-Veröffentlichung schon geschrieben und übrigens sind wir natürlich ganz nah an der Berichterstattung über Let’s dance dabei. Alle Nachrichten zu oder über die Künstlerin finden Sie in unserem Stichwort Vanessa Mai. In die Konzert-Kritik können Sie schauen in diesem Artikel: Eindrücke vom Vanessa Mai Konzert 2016: Eine Konzert-Kritik. Wenn Sie sich für die Artikel über die Tanz-Show interessieren, schauen Sie bitte unter Let’s dance 2017 nach.

Sollten Sie sich dafür interessieren, selbst einmal Vanessa Mai live zu erleben, empfehlen wir Ihnen unserer Seite Übersicht Schlager-Konzerte und -Tourneen. Vanessa Mai ist auch 2017 wieder live zu erleben und es ist bereits eine neue Vanessa-Mai-Tour 2018 geplant.

Von dem Konzert in Berlin, das nun am 18.2.2017 im MDR ab 22.45 Uhr übertragen wird, können Sie sich gleich einmal einen Eindruck verschaffen:

Mehr solcher Nachrichten finden Sie in unserem Schlager-Magazin, eine eigene Themenseite innerhalb von Salsango mit vielen aktuellen Themen.