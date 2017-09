Chris Norman veröffentlicht neues Album “Don’t knock the rock”

Chris Norman hat eben sein neues Album “Don’t knock the rock” veröffentlicht. Und nachdem ich letztens ordentlich auf die Mütze bekommen hatte, weil ich mich -ganz unbeabsichtigt!- wohl etwas despektierlich über Chris Norman geäußert hatte, war ich nun besonders gespannt auf das neue Album von Chris Norman. Mein Fauxpas ist natürlich längst korrigiert…

Das Album beginnt auch gleich mit dem namensgebenden Song “Don’t knock the rock”, einer ordentlich treibenden Rock’n’Roll-Nummer – in einer Art, wie ich Chris Norman tatsächlich noch gar nicht kannte. Gleich in Titel 2 “Crawling up the wall” kam mir aber unmissverständlich das alte Smokie-Bild wieder vor Augen.

Eher balladenhaft geht es auch weiter, wenn auch nicht mehr unbedingt im alten Smokie-Sound. Bis zur nächsten Rock’n’Roll-Nummer “Sweet Virginia” – die aber nicht mehr typisch im Soundkleid der 1950er- oder 1960er-Jahre, sondern ich fühlte mich an ELO erinnert (Electric Light Orchestra) – also geht der Song eher die Rock’nRoll-Musik Ende der 1970er- Anfang 1980er-Jahre.

Danach geht es ab in die Blues-Kneipe: “Good Good Loving” heißt der Song, bevor es eher in Richtung Rock-Pop geht – allerdings musikalisch auch in eine Zeit von vor 30-40 Jahren.

“One Night Of Love” erinnert dann wieder sehr an Smokie. “Resurrection” geht nochmal in die Blues-Rock-Richtung, gefolgt von einer Ballade. Zum Schluß wird es bei “Suicide Street” hardrockig a la AC/DC. Aber so entlässt Chris Norman seine Zuhörer nicht, sondern geht mit “Little Butterfly” in den Easy Driving – Modus.

So ist das neue Chris-Norman-Album recht vielfältig, abwechslungsreich und zweifelsohne auch unterhaltsam.

Ich bin sicher, die Fans von Chris Norman werden ihre Freude an dem neuen Album haben. Die können das Album auch unbesehen kaufen. Ob er damit neue Freunde gewinnt oder überhaupt gewinnen will, steht auf einem ganz anderen Blatt. Falls Sie Chris Norman gerade neu entdecken, werden Sie auch nicht enttäuscht sein. Wer ihn noch nicht kennt, sollte vorher schon mal reinhören.

Es gibt das neue Album “Don’t knock the rock” von Chris Norman derzeit für 15,99 € als CD oder für 8,99 € als mp3-Download. Dafür gibt es eine gute 3/4 Stunde angenehme Musik. Wer amazon music hat, kann das Album auch ohne zusätzliche Kosten hören. Über den Link vorn erreichen Sie alle Versionen des Albums.

Aktuelle Musik-Infos findet Ihr in unseren thematisch spezialisierten Seiten, wie dem Popmusik-Magazin oder Ihr schaut allgemein unter Unterhaltung.