Dance Dance Dance 2017 Einschaltquoten, Punkte und weitere Statistik

Was bei Dance Dance Dance 2017 noch so interessant ist

Dance Dance Dance 2017 ist die 2. Staffel dieser Tanz-Show Dance Dance Dance von RTL. Sie finden hier Einschaltquoten, Punkte und andere Statistik. Wir verwenden oder ermitteln die Zahlen, die uns zur Verfügung stehen oder uns im Zusammenhang mit Dance Dance Dance 2017 interessant erscheinen.

Wenn Sie dazu Anregungen oder Wünsche haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen. Unterschiedliche Sichtweisen oder Standpunkte ergeben bekanntlich auch differierende Perspektiven. Das gilt für Zahlen und Statistik durchaus in gleicher Weise. Deshalb können wir nur versuchen, vorauszuahnen, was auch für Sie im Zusammenhang mit der TV-Show Dance Dance Dance 2017 interessant sein könnte.

Einschaltquoten Dance Dance Dance 2017

Die Einschaltquoten von Dance Dance Dance 2017 sind aus unserer Sicht besonders interessant. Im letzten Jahr war die Einschaltquote von Dance Dance Dance viel geringer, als man das sonst von den großen TV-Shows bei RTL kennt. Es schalteten in etwa nur halb so viel Zuschauer ein, wie bei RTL im Abendprogramm bei Shows gewohnt. Trotzdem hat RTL sich entschieden, die Tanz-Show fortzusetzen.

Wir waren darüber sehr erfreut! Denn wir denken, man muss solchen TV-Shows auch ein Zeit für eine Entwicklung geben, für Verbesserungen und auch, um das Interesse bei den TV-Zuschauern zu wecken, sie zu überzeugen, dass es sich lohnt, den Fernseher einzuschalten.

Zudem “stehlen” bestimmt auch die Online-Angebote und Mediatheken eine ganze Reihe Zuschauer, die eine solche Sendung längst später und nicht mehr live sehen müssen. Auch sind die teils ausgedehnten Programmteile, in denen z.B. gar nicht getanzt wird, für immer mehr interessierte Zuschauer ein Grund, lieber eine “konzertierte” Zusammenfassung zu sehen. Insofern sind die Einschaltquoten von Jahr zu Jahr nur bedingt miteinander zu vergleichen.

Bei Dance Dance Dance 2017 war bisher aber vergleichsweise viel Tanzen zu sehen. Nur die Werbung verlängert die Show um ca. eine Stunde und wurde bisher zum Ende hin eher quälend, denn als “Pause” wahrzunehmen.

Einschaltquote Dance Dance Dance 2017 am 8.9.2017

Die Eröffnungs-Show von Dance Dance Dance 2017 am 8. September 2017 sahen 1.930.000 Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil bzw. einer Einschaltquote von 7,9%. Bei den Zuschauern im Alter von 14- bis 59-jährigen erreichte die Show eine Einschaltquote von 10,0%.

Im letzten Jahr waren das noch über 650.000 Zuschauer mehr zur Eröffnung und 3,6% mehr Marktanteil (die Show war allerdings eine Woche früher), bei den jüngeren Zuschauern war liegt die Differenz bei über 5%.

Einschaltquote Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017

Die 2. Show von Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017 sahen 1.800.000 Zuschauer, was einer Einschaltquote von 7,6% entspricht. Unter den Zuschauern von 14- 59 Jahren erzielte die Tanz-Show einen Marktanteil von 9,6%.

Die 2. Show von Dance Dance Dance wurde auch im Vorjahr von weniger Zuschauern gesehen, als die Eröffnungsshow – und es waren auch mehr Zuschauer als in diesem Jahr dabei.

Ein direkter Vergleich zum Vorjahr, von Show zu Show, ist aus unserer Sicht derzeit jedoch nicht sinnvoll, weil die Ausstrahlung im Kalender etwas früher war und natürlich auch die Leistungen der Promis einen Einfluss darauf haben. Der Vergleich ist nur in größeren Zusammenhängen erhellend.

Jury-Punkte bei Dance Dance Dance 2017

Bei Dance Dance Dance 2017 entscheiden zunächst nur die von der Dance Dance Dance – Jury vergebenen Punkte darüber, wer in der Show eine Runde weiter kommt und wer ausscheiden muss. Deshalb ist es bestimmt interessant, noch einmal in konzentrierter Form die Punkte zusammengefasst zu sehen.

Die Einzelpunkte der Jury-Mitglieder Cale Kalay, Ruth Moschner und DJ BoBo finden Sie in den Artikeln zur jeweiligen Sendung (immer im Ankündigung-Artikel, zusammen mit den Songs bzw. Tänzen) unter dem Stichwort Dance Dance Dance 2017. Die führen wir hier nicht noch einmal gesondert auf, weil es sonst zu umfangreich wird hier.

Unter diesem Stichwort finden Sie immer auch eine Einschätzung zur jeweiligen Sendung von unserem Autoren Karsten Heimberger, wie Sie das vielleicht von Let’s dance bei uns schon kennen.

Übersicht Punkte und ausgeschiedene Kandidaten bei Dance Dance Dance 2017

Die Summen der Punkte geben wir in der Reihenfolge der Shows an. Eine Gesamtwertung gibt es nicht bei Dance Dance Dance 2017, auch wenn wir hier eine Reihenfolge herstellen. Nur in der 2. Show wurden die Punkte aus den ersten beiden Shows addiert, um zu ermitteln, wer ausgeschieden ist – weil in der Eröffnungsshow kein Paar ausscheiden musste.

Eine Aufteilung der Punktevergabe nach Duett und Solo finden Sie weiter unten bei den Einzel-Shows.

Hier der Punkte-Gesamtstand:

Bahar Kizil – Sandy Mölling: 56,5+52=108,5 Punkte

Luca Hänni – Prince Damien: 52+56,5=108,5 Punkte Marcel Nguyen – Andreas Bretschneider:45+49,5=94,5 Punkte Aminata Sanogo – Marc Eggers: 40+54=94 Punkte Suzan und David Odonkor: 45+43,5=88,5 Punkte Christine Neubauer – Gedeon Burkhard: 38,5+48,5=87 Punkte Mirja Du Mont – Jo Weil: 43+42=85 Punkte – ausgeschieden am 15.9.2017

Jury-Punkte Dance Dance Dance 2017 am 8.9.2017

Hier die Punkte der Jury bei Dance Dance Dance am 8.9.2017 und die Reihenfolge der Paare, die sich daraus ergibt. Der Kandidat, der das solo getanzt hat, ist fett ausgezeichnet:

Bahar Kizil – Sandy Mölling: Duo 30 + Solo 26,5 = 56,5 Punkte Luca Hänni – Prince Damien: Duo 25,5 + Solo 26,5 = 52 Punkte Marcel Nguyen – Andreas Bretschneider: Duo 25 + Solo 20 = 45 Punkte

David und Suzan Odonkor: Duo 21,5 + Solo 23,5 = 45 Punkte Mirja du Mont – Jo Weil: Duo =22 + Solo = 43 Punkte Aminata Sanogo – Marc Eggers: Duo 17,5 + Solo 22,5 = 40 Punkte Christine Neubauer – Gedeon Burkhard: Duo 16 + Solo 22,5 = 38,5 Punkte

Jury-Punkte Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017

Hier die Punkte der Jury bei Dance Dance Dance am 15.9.2017 und die Reihenfolge der Paare, die sich daraus ergibt. Der Kandidat, der das solo getanzt hat, ist fett ausgezeichnet:

Luca Hänni – Prince Damien: Duo 27,5 + Solo 29 = 56,5 Punkte Aminata Sanogo – Marc Eggers: Duo 26,5 + Solo 27,5 = 54 Punkte Bahar Kizil – Sandy Mölling: Duo 24,5 + Solo 27,5 = 52 Punkte Marcel Nguyen – Andreas Bretschneider: Duo 26 + Solo 23,5 = 49,5 Punkte Christine Neubauer – Gedeon Burkhard: Duo 27 + Solo 21,5 = 48,5 Punkte Suzan und David Odonkor: Duo 23 + Solo 20,5 = 43,5 Punkte Mirja Du Mont – Jo Weil: Duo 19,5 + Solo 22,5 = 42 Punkte – ausgeschieden

Wir hatten alle Paarungen bereits ausführlich vorgestellt. Alle Artikel zu dieser TV-Show finden Sie in unserem Stichwort Dance Dance Dance 2017 oder wenn Sie sich für die letzte Staffel interessieren unter Dance Dance Dance. Noch mehr Artikel stehen in den Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.