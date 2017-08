Eiskunstlauf Brisbane 24.-26.8.2017 – ISU Junior Grand Prix 2017

Zeitplan und Ergebnisse des 1. ISU Junior Grand Prix im Eiskunstlauf 2017

Die Eiskunstlauf – Saison 2017-2018 geht nun auch ganz offiziell los mit dem Eiskunstlauf ISU Junior Grand Prix Brisbane vom 24.-26. August 2017. Hier finden Sie den Zeitplan und die Ergebnisse dieses ISU Junior Grand Prix in Brisbane (Australien).

Ausgetragen werden in Brisbane Wettbewerbe der Eiskunstlauf Damen und Herren und auch die Eistanz-Paare sind am Start. Eiskunstläufer oder Eistänzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind in Australien nicht dabei. Die starten erst nächste Woche in Salzburg.

Interessant ist der Auftakt in die Eiskunstlauf-Saison natürlich trotzdem, denn die dort errungenen Plätze bzw. Punkte bestimmen mit, wer später im Finale des ISU Junior Grand Prix dabei sein wird.

In Brisbane sind sicher besonders die Eiskunstläufer aus Kanada, Japan, Russland und den USA interessant. Es sind auch eine ganze Reihe junger Sportlerinnen und Sportler am Start, die sich noch keine nennenswerten Ergebnisse bei internationalen Wettbewerben erlaufen konnten.

Im Fernsehen werden die Wettbewerbe unseres Wissens nach nicht übertragen. Wir werden hier aber bestimmt wieder Videos der wichtigsten Sportler zeigen können, wie in den letzten Jahren schon.

Eurosport steigt erst mit der Grand Prix Serie der “Großen” ein, die im Oktober 2017 beginnt, im Anschluss an den ISU Junior Grand Prix. Das Finale ist dann wieder für beide Wettbewerbsserien gemeinsam im Dezember. Eine Übersicht über die wichtigsten Eiskunstlauf-Wettbewerbe 2017-2018 finden Sie am Ende des Artikels verlinkt.

Zeitgleich in dieser Woche laufen übrigens auch 2 andere Eiskunstlauf-Wettbewerbe, nämlich die International Adult Figure Skating Competition in Vancouver und die Sea Games in Kuala Lumpur. Das aber nur nebenbei.

Zeitplan ISU Junior Grand Prix Brisbane 24.-26. August 2017

Wir geben hier die Original-Startzeiten in Brisbane an. Beachten Sie bitte die Zeitverschiebung von 8 Stunden zwischen Brisbane und unserer Zeit. Wenn also ein Wettbewerb in Australien um 14.00 Uhr beginnt, ist es bei uns erst um 06.00 Uhr.

Eiskunstlauf-Wettbewerbe am:

Donnerstag, 24.8.2017 – 14.00 Uhr Damen Kurzprogramm, 17.45 Uhr Herren Kurzprogramm

Freitag, 25.8.2017 – 14.45 Uhr Eistanz Kurztanz, 16.45 Uhr Herren Kür

Samstag, 26.8.2017 – 12.30 Uhr Damen Kür, 16.30 Eistanz Kür

Ergebnis Eiskunstlauf ISU Junior Grand Prix Brisbane 24.-26. August 2017

Die wichtigsten Ergebnisse dieses ISU Junior Grand Prix aus Brisbane ergänzen wir dann wie immer zeitnah im Anschluss an die jeweiligen Wettbewerbe oder sogar live, wenn es sich dann lohnt.

