Lake Placid Duell: Aliona Savchenko - Bruno Massot vs. Meagan Duhamel - Eric Radford

Der ISU Eiskunstlauf Grand Prix Skate America 2017 in Lake Placid vom 24.-26.11.2017 ist der letzte ISU Grand Prix 2017 vor dem großen Finale dann in 2 Wochen. Hier wieder der Zeitplan, die Zeiten der TV-Übertragungen und die Ergebnisse des ISU Grand Prix Skate America 2017.

Aus deutscher Sicht schauen wir besonders auf Aljona Savchenko – Bruno Massot bei den Paaren, die sich nicht nur berechtigte Hoffnungen auf eine Qualifikation für das Grand-Prix-Finale machen, sondern diese auch dringend brauchen, wenn sie bei Olympia eine entscheidende Rolle spielen wollen – was man wohl annehmen und hoffen darf. Doch mit Meagan Duhamel – Eric Radford aus Kanada ist bärenstarke Konkurrenz in Lake Placid.

Zeitplan Skate America ISU Grand Prix 2017 Lake Placid

Der Zeitplan in Lake Placid sieht wieder 3 Wettkampftage vor. Der Ablauf ist etwas anders als sonst – nämlich erst werden 2 Wettbewerbe mit Kurzprogramm und Kür zu Ende gelaufen, dann die anderen beiden – nicht wie sonst erst alle Kurzprogramme und dann alle Kür-Programme. Bitte beachten Sie die Zeitverschiebung von 6 Stunden von Lake Placid gegenüber unserer Zeit. Die Angaben hierunter sind Ortszeit!

Wettbewerbe am Freitag, den 24. November 2017:

18.25 Uhr Kurzprogramm der Paare

19.55 Uhr Kurzprogramm der Herren

Wettbewerbe am Samstag, den 25. November 2017:

14.00 Uhr Kür der Paare

16.00 Uhr Kür der Herren

19.30 Uhr Kurztanz der Eistanz-Paare

21.20 Uhr Kurzprogramm der Damen

Wettbewerbe am Sonntag, 26. November 2017

13.55 Uhr Kür im Eistanz

16.00 Uhr Kür der Damen

19.30 Uhr Schaulaufen – Gala

TV-Übertragungen der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus den USA

Der Eiskunstlauf Grand Prix 2017 wird von Eurosport live im Eurosport-Player übertragen (bitte beim Anbieter informieren). Es gibt einige Wettbewerbe und Zusammenfassungen auch im Fernsehen auf Eurosport 1 oder Eurosport 2 und auf One.

Im ISU Kanal des Eurosport-Player werden alle Wettbewerbe live übertragen. Außerdem im Fernsehen am

Samstag, 25.11.2017 auf One 15.05 Uhr Kurzprogramm der Paare

auf 15.05 Uhr Kurzprogramm der Paare Sonntag, 26.11.2017 auf One 14.30 Uhr – Kür der Paare

auf 14.30 Uhr – Kür der Paare Sonntag, 26.11.2017 auf Eurosport 2 Aufzeichnung 18.00-19.00 Uhr Kür der Herren

auf 18.00-19.00 Uhr Kür der Herren Montag, 27.11.2017 – Eurosport 1 14.30-16.30 Uhr Zusammenfassung

14.30-16.30 Uhr Zusammenfassung Montag, 27.11.2017 – Eurosport 2 07.00-08.30 Uhr Kür der Frauen

07.00-08.30 Uhr Kür der Frauen dann folgend auf Eurosport 2 die ganze Woche noch weitere Zusammenfassungen

Ergebnisse ISU Grand Prix 24.-26.11.2017 in den USA – Lake Placid

Hier bei uns in Salsango gibt es die Ergebnisse des ISU Grand Prix Eiskunstlauf live oder zeitnah. Wir veröffentlichen die Ergebnisse aller Paare und Einzel-Sportler, so dass Sie spätestens vor jedem Kurzprogramm auch nachlesen können, wer genau (noch) am Start ist.

Ergebnis Eiskunstlauf-Paare ISU Grand Prix Skate America 2017

Folgende Eiskunstlauf-Paare sind nominiert (und vermutlich auch am Start)

Aliona Savchenko – Bruno Massot aus Deutschland

Meagan Duhamel – Eric Radford aus Kanada

Kirsten Moore-Towers – Michael Marinaro aus Kanada

Xiaoyu Yu – Hao Zhang aus China

Natalia Zabiiako – Anlexander Enbert aus Russland

Haven Denney – Brandon Frazier aus den USA

Alexa Scimeca Knierim – Chris Knierim aus den USA

Deanna Stellato – Nathan Bartholomay aus den USA

