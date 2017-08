Eiskunstlauf Salzburg 31.8.-2.9.2017, ISU Junior Grand Prix 2017

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 31.08.2017

Eiskunstlauf in Österreich! Hier der Zeitplan und die Ergebnisse des ISU Junior Grand Prix Eiskunstlauf 2017 in Salzburg vom 31.8.-2.9.2017. Dabei sind viele junge Eiskunstläufer und Eistänzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in der neuen Eiskunstlauf-Saison das erste Mal auf Wettkampf-Eis gehen – sich dem Publikum, den Wertungsrichtern zeigen und sich mit den Konkurrenten vergleichen.

Der Eiskunstlauf ISU Junior Grand Prix Salzburg vom 31. August 2017 – 2. September 2017 ist der 2. Wettbewerb in dieser Grand-Prix-Serie des internationalen Eiskunstlauf-Nachwuchses. Letzte Woche in Brisbane waren noch keine Sportler aus unseren Ländern dabei. Dafür wird an diesem Wochenende in Salzburg “groß aufgefahren”, verständlicherweise.

Sie können übrigens auch live dabei sein. Die Wettbewerbe sind in der Eisarena Salzburg in der Hermann-Bahr-Promenade 2. Der Eintritt ist frei!

Bei den Eistänzern starten nur Lara Luft – Asaf Kazimov aus Deutschland, die das erste Mal bei so einem internationalen Eiskunstlauf-Wettbewerb dabei sind. Lara Luft ist 16 Jahre alt und kommt aus Lauterbach, Asaf Kazimov ist 17 Jahre alt und stammt ursprünglich aus St. Petersburg. Beide starten in Deutschland für den ERCW Dortmund.

Bei den jungen Eiskunstlauf-Damen starten aus Deutschland Lea Johanna Dastich, aus Österreich Amelia Sadler, aus der Schweiz Polina Ustinkova. Auf die Damen gehen wir dann später noch einmal genauer ein.

Bei den jungen Eiskunstlauf-Herren starten aus Deutschland Jonathan Hess, aus Österreich Luc Maierhofer und Anton Skoficz sowie aus der Schweiz Nurullah Sahaka.

Nurullah Sahaka ist 17 Jahre alt und stammt ursprünglich aus München, startet aber für den EC Küsnacht Zürich. Anton Skoficz ist 16 Jahre alt und stammt aus Hall in Tirol und startet auch für den SC Union Hall in Tirol. Luc Maierhofer ist 15 Jahre alt, kommt auch Wien und startet für den Eissport Klub Engelmann Wien. Jonathan Hess ist 17 Jahre alt, stammt aus Regensburg und startet für den TEC Waldau Stuttgart.

Zeitplan des ISU Junior Grand Prix Salzburg 2017

Am 31. August 2017 sind in Salzburg

um 15.00 Uhr der Kurztanz der Eistänzer

um 18.00 Uhr das Kurzpgramm der Herren

Am 1. September 2017 sind in Salzburg

um 14.30 Uhr das Kurzprogramm der Damen

um 19.00 Uhr die Kür der Eistänzer (Free Dance)

Am 2. September 2017 sind in Salzburg

um 12.30 Uhr die Kür der Herren

um 16.20 Uhr die Kür der Damen

Ergebnisse des ISU Junior Grand Prix Salzburg 2017

Ergebnis Eistanz-Paare ISU Junior Grand Prix 2017 Salzburg

Lara Luft – Asaf Kazimov tanzen im Kurztanz auf dem Eis Cha Cha Cha Cha nach “Everybody Cha Cha” von Cecil Jonni Lauro, Rumba nach “La Playa” von Chayanne und Samba nach “Tequila” on Sonia y Selena.

Die Kür laufen beide nach “Gimme That Swing” von Cissy Redgwick, “After Dark” von Tito & Tarantula und “Rock It For Me” von Caravan Palace. Ihre Trainer sind Vitali Schulz und James Young, für die Choreografien sind Mark Hanretty und Alexander Tolstik verantwortlich.

Zwischenergebnis nach dem Kurztanz:

Der Wettbewerb hat noch nicht begonnen. Lara Luft – Asaf Kazimov starten als 2. Paar in der letzten Gruppe.

Ergebnis Eiskunstlauf-Herren ISU Junior Grand Prix 2017 Salzburg

Nurallah Sahaka startet als Zweiter in der ersten Gruppe, Anton Skoficz startet als letzter in dieser Gruppe. Luc Maierhofer und Jonathan Hess sind in der 3. Startgruppe dran.

Nurullah Sahaka läuft sein Kurzprogramm nach “Les yeux de la mama” und “Gitrano” von Kendji Girac. Die Kür läuft er nach “Pierrot and the Moon” von Maxime Rodriguez. Seine Trainer sind Richard Leroy, Martina Pfirter und Robin Szolkowy. Für die Choreografien sind Cornelia Leroy (Kurzprogramm), Karine Arribert (Kür) verantwortlich.

Anton Skoficz läuft sein Kurzprogramm nach 2 Titeln von Michel Jackson – “Thriller” und “Black or White”. Die Kür-Musik stammt von Hans Zimmer “Time” (aus dem Soundtrack “Inception”). Seine Trainerin ist Silke Holomek. Für die Choreografien zeichnet Manuel Koll verantwortlich.

Luc Maierhofer läuft sein Kurzprogamm nach Musik aus Figaros Hochzeit von Mozart. Die Kür läuft er nach Musik aus dem Soundtrack “Der Pate” von Nino Rota. Sein Trainer ist Lorenzo Magri.

Jonathan Hess läuft sein Kurzprogramm nach dem Song “Who wants to live forever” von Queen in einer Version von David Garrett. Die Kür läuft er nach Musik aus dem Soundtrack von “Pearl Harbour” von Hans Zimmer. Seine Trainer sind Michael Hörrmann und Viola Striegler. Für die Choreografien zeichnet Steffen Hörrmann verantwortlich.

Zwischenergebnis nach dem Kurzprogramm der Herren:

Das Zwischenergebnis, auch unserer Eiskunstläufer, kann vermutlich erst nach dem Kurzprogramm ergänzt werden (ca. 21.00 Uhr).

