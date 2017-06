Feuerherz: Bonus Edition der CD “Genau wie Du” veröffentlicht

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 1.06.2017

Feuerherz erwehrt sich als “Schlager Boy Band” mit einer Bonus Edition ihres Albums “Genau wie Du” der Übermacht der attraktiven, jungen Frauen. Noch einmal 6 neue Schlager packen die Jungs von Feuerherz auf die neue CD, die am 2. Juni 2016 erscheint. Außerdem gibt es noch einen Remix des Titel-Songs “Genau wie du”, der nun also in 2 Fassungen auf dem Album drauf ist. Insgesamt macht das 20 Songs von Feuerherz und somit recht ungewöhnliche 68 Minuten Spielzeit. Die anderen 13 Songs sind Wiederholungen der vor knapp einem Jahr erschienen Fassung des Albums.

Hätten die 6 neuen Songs vielleicht auch ein eigenes “Kurz-Album” von Feuerherz ergeben? Es gibt ja mindestens international eine ganze Reihe solcher Beispiele, dass neue Alben mit 6 oder 8 Songs als Intermezzo veröffentlicht werden. Für alle, die das Album “Genau wie Du” von Feuerherz nicht schon haben, ist es bestimmt ganz nett, jetzt alles auf einen Rutsch zu bekommen. Die Fans, die das Album schon im Schrank oder der mp3-Musik-Bibiothek haben, die müssen sich eben die Titel einzeln holen.

Ist schon komisch, warum im Deutschen Schlager die Generation junger Männer so vergleichsweise schwach vertreten ist. Die drücken sich dafür eher im Singer/Songwriter-Bereich herum, wo junge Frauen eher seltener vertreten sind.

Wir haben übrigens den Titel “Lange nicht genug” von Feuerherz gerade in unseren Salsnago Schlager-Charts. Sie können dort abstimmen für die Vier, wenn Sie Feuerherz unterstützen wollen. Hier ein erster Hör-Eindruck im Video:

Wer amazon music abonniert hat, kann ohnehin alles ohne zusätzliche Kosten hören. Der Link vorn führt übrigens zu allen Varianten, zu eben amazon music, zur CD “Genau wie Du – Bonus Edition” für 17,99 € und zum mp3-Download des Albums für 9,39 €.

