Grazia & Jay – Schlager CD “Il numero due”: Nicht nur auf die Zutaten kommt es an

Grazia & Jay haben ihr neues Schlager-Album “Il numero due” veröffentlicht und schlagen damit einen recht vielversprechenden Weg ein. Bis dato waren (und sind) Grazia & Jay ein erfolgreiches Schlager-Duo, das live ein Garant für gute Laune und Unterhaltung ist. Doch die Fähigkeiten, die man dafür braucht, sind nicht unbedingt die, die man für ein gutes Schlager-Album braucht.

Um es vorweg zu nehmen: Grazia & Jay ist es gelungen, ein wirklich sehr respektables neues Album vorzulegen! Zum Teil macht es großen Spaß, ihren Schlagern zuzuhören! Doch wie bei einer guten Pizza kommt es eben nicht nur auf die Zutaten an, sondern auch auf die Zubereitung, die Umgebung und die Stimmung am Ort, um genießen zu können.

“Il numero due” wäre in dieser Kritik nämlich fast zu schlecht weggekommen – und ist mir erneut Beweis, dass es sich lohnt, intensiv und auf unterschiedliche Art und Weise in neue Alben zu hören. Obwohl die CD schon eine ganze Weile bei mir auf dem Schreibtisch liegt, hatte ich sie in Vorbereitung für diese Rezension nur im “Radio-Modus” gehört, also eher nebenbei und über Lautsprecher. Als ich mir diesen Text hier vornahm (sollte am Freitag schon erscheinen), wollte ich doch nochmal die Kopfhörer aufsetzen…

Das wurde auch prompt belohnt, denn gleich im ersten Titel “Volare Cantare” hörte ich eine recht rockige Gitarre, die ich bis dato noch gar nicht entdeckt hatte. Doch Weh und Ach – sonst “mulmte” der Song arg vor sich hin. Schnell weiter geklickt…, es wurde nicht besser. Lieferten Grazia & Jay wirklich eine so schlecht produzierte und gemischte CD ab? Kaum vorstellbar!

Wie das? Inzwischen war es Freitag, der 23. Juni 2017 und das Album bereits veröffentlicht. Deshalb hörte ich aus Bequemlichkeit das Album gestreamt via Internet. Es war gruselig… Sollte ich mich denn so so geirrt haben? Also die überspielte CD auf dem Laptop heraus gesucht, auf den mp3-Player kopiert, wieder Kopfhörer eingestöpselt und ein bisschen an den Soundreglern gedreht. Schon besser!

Viel Besser! Der letzte Woche gewonnene, sympathische Eindruck wurde nicht nur bestätigt, sondern ich wurde neugierig und entschied mich, diese CD-Kritik besser noch zu verschieben und intensiver hinein zu hören in das Album!

Ich habe dann das Grazia-und-Jay-Album über’s Wochenende häufig gehört (hatte längere Wege mit dem Rad zurück zu legen) und einige Songs daraus sind mir inzwischen richtig “ans Herz gewachsen”, wenn man das so sagen kann.

Was war passiert? Ich will schon noch aufklären, was da zuvor schief gegangen war: Meine Internet-Verbindung war am Freitagmorgen wohl nicht sehr flink und deshalb wurde die Musik nur mit einer geringen Qualität gestreamt. Ich hab es später noch einmal ausprobiert und auch das Album heruntergeladen. Es funktionierte alles einwandfrei… Vielleicht sollte man bei der Produktion von Schlagern auch an die Möglichkeit denken, dass im Stream die Verbindung schwach sein kann und zu dicht arrangierte und produzierte Titel dann schwammig klingen können? Früher gab es in anderen Zusammenhängen schon ähnliche Überlegungen bei der Schlager-Produktion.

Zum Glück hat sich alles aufgeklärt und mir gefällt das Album von Grazia & Jay! Sie haben die stimmlichen Möglichkeiten, die sich aus einem Duett-Gesang ergeben, gut genutzt!

Der namensgebende Titel “Il numero due” ist so ein ganz typisches Schlager-Duett, das trotz der modernen Produktion in angenehmer Weise an vergangene Duette erinnert. Der Refrain ist auch melodisch richtig gut gelungen! Einer meiner Favoriten auf dem Album, genauso wie “Amore Mio” – ein Lied, das interessanter Weise reduzierter arrangiert ist.

Dann ist unbedingt die Ballade “Alle Zeit der Welt” zu nennen: Ein wunderschönes Lied! Vielleicht das, das mir von allen am besten gefällt. Ich will sogar behaupten, der Titel muss international den Vergleich mit Liedern dieser Art nicht scheuen. Bei “Alle Zeit der Welt” stimmt alles! Musik, Text und Gesang passen wunderbar zusammen. Grazia und Jay erzählen uns tatsächlich eine Liebesgeschichte, die -abgesehen vom Text- durch den abwechselnden und gemeinsame Gesang der beiden sehr glaubhaft wird.

Diese Glaubwürdigkeit in den Texten war mir bei “Il Numero Due” schon aufgefallen: “Mach aus mir keine Nummer 2” singt Grazia dort. Den Rest sollten Sie beim Zuhören selbst erkunden… Auch wenn das Thema nicht neu ist, wird es doch etwas anders angegangen. Das ist genauso bei “Quanto costa l’amore“, klar, auch ein Schlagertext, aber keineswegs alltäglich! Zudem ist “Tempi passati” ein schöner Song.

“Dolce Stella” ist wie eigentlich alle Schlager auf dem Album gut tanzbar, hat aber nicht solche Höhepunkte wie andere Lieder. So wären auch “Grazie e dio” und “La tua vita” zu nennen.

Auf die beiden Cover-Songs “Gloria” (von Umberto Tozzi) und “Wenn du wüsstest” (“Se Bastasse Una Canzone” von Eros Ramazzotti) und den letzten Titel “Ciao ragazzi” hätte ich verzichten können. Ich glaube schon, dass das im Live-Programm gern gehörte Lieder sind. Mich hauen sie auf dem Album aber nicht um! Die beiden Cover-Songs sind nicht schlecht gemacht oder gesungen, bieten jedoch nicht wirklich Neues und der letzte Titel bricht in seiner Art nicht nur komplett und sehr unerwartet mit dem ganzen Album (erinnert an z.B. “Vielen Dank für die Blumen” oder ähnliche Songs), sondern ist ein typischer Abschieds-Song für die Bühne. Auf einem Album finde ich das nicht so passend…

Die italienische Attitüde, die sich durch das ganze Album von Grazia & Jay zieht, gefällt mir gut. Das ist sicher auch nicht ganz neu, aber neben dem gelungenen Duett-Gesang mal wieder eine frische Farbe im Markt der Schlager-Interpreten und textlich durchaus interessant. Man hört das Potential und es braucht kaum Fantasie, sich das Paar live vorzustellen…

Der Titel “Amore mio” ist bei uns übrigens in den Schlager Charts dabei. Sie können dort für Grazia & Jay abstimmen, wenn Sie sie unterstützen wollen.

Es gibt das Album “Il numero due” von Grazia & Jay als CD für nicht ganz preiswerte 17,99 €, dafür ist der mp3-Download mit 8,28 € etwas günstiger als sonst. amazon music – Kunden können den Stream ohne zusätzliche Kosten haben. Hier geht es zum Album bei amazon.

