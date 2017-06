Oliver Thomas veröffentlicht sein Album “Ego”

Oliver Thomas – sein neues Album “Ego”, das heute veröffentlicht wurde, ist schon sein 10. in den inzwischen 20 Jahren seiner Karriere. Liegt es daran, liegt es am inzwischen 40. Geburtstag, dass das Album mit “Ego” nicht nur einen ungewöhnlichen Namen trägt, sondern auch -für Oliver Thomas– nicht alltägliche Musik mitliefert? 20 Jahre ist Oliver Thomas nun im Schlager zu hause – jetzt wollte er ein paar Brücken abbrechen und neue aufbauen. Das ist ihm ganz gut gelungen.

Schlager kann man die Musik mindestens teils immer noch nennen, oder auch deutschsprachige Popmusik – eine rockigere Variante, teils mit Blues- und Rock-Gitarre und “richtigem” Schlagzeug, was dem gelernten Schlagzeuger vielleicht besonders am Herzen lag.

Allein für die “handgemachte Musik” gilt Oliver Thomas Dank und Anerkennung, denn viel zu oft greift man in deutschen Studios seit Jahren statt zu Instrumenten zu sattsam bekannten Soundpools. Das kann sogar hervorragend sein, oft ist es aber nicht mehr als Mittelmaß.

Wenn dann eine richtige Band spielt, hat die Musik immer schon mal einen warmen Aufwind unter den Flügeln, der in jedem Fall ein Stück weit trägt. Leugnen kann Oliver Thomas seinen Schlager aber nicht – und das will er sicher auch nicht. Man hört ihn schon heraus…

Manchmal taugen Presse-Texte zu neu veröffentlichten Alben nicht viel. Bei Oliver Thomas ist einiges beschrieben, das wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Hier deshalb ein von uns bearbeiteter Auszug daraus:

“Sonntag 16 Uhr. Ein Tour-Wochenende geht zu Ende und Oliver Thomas fährt in der untergehenden Abendsonne gen Süden nach Hause. Irgendwie ausgelaugt. Eine Leere überkommt ihn – öfter in letzter Zeit – nach eigentlich erfolgreichen Konzerten, nach Tagen voller Musik. Warum diese Kraftlosigkeit, Niedergeschlagenheit? Er nimmt sein Handy und singt eine neue Melodie ins Diktiergerät.

„Alles auf Anfang, denn alles stürzt grad in sich zusamm´,

wieder hochfahrn, es lädt noch nicht mal das Notprogramm.

Wiedermal geht es nicht weiter, das Leben ist so gemein.

Klarer Fall, wir machen frei“

(Song: „Go“)

Oft hat er sich so gefühlt. Diesmal verspricht er sich selbst: „Es gibt kein Zurück mehr – da ist noch etwas anderes, was ich im Leben möchte“. Auch auf die Gefahr hin, dass alles aus dem Ruder läuft, alle Sicherheiten mit einem Schlag weg sind, lässt Oliver Thomas sein altes Leben hinter sich. Es zieht ihn, sein Hab und Gut zurücklassend, in die schon lange so attraktive Hauptstadt Berlin.

„Wir sind dran, das Leben schreit uns schon lange an.

Hallo Welt, wir sind bereit für nen Neuanfang“

(Song: „Go“)

Der Neubeginn startet mit der Reise ins eigene Selbst. So organisierte Oliver Thomas im Sommer 2016 mit seiner neuen Berliner Band eine eigene Tour ohne Management, ohne Tour-Veranstalter. Auf 20 Open-Airs quer durch Deutschland gibt er jeden Abend ein dreistündiges Power-Konzert mit seiner Band aus voller Seele, für seine treuesten Fans und für ein neues Publikum, das nun begeistert vor der Bühne applaudiert. Auch die Treue seiner langjährigen Fans, die ihn seit seinen ersten Hits vor genau 20 Jahren begleiten, sind der Motor für neue musikalische Energie.

„Wenn ich mit meiner Band auf Bühnen mit Leib und Seele Musik mache, bin ich glücklich. Das befreit und ist Inspiration für neue Songs. Mir ist egal, ob man meine Musik als Schlager oder als Rock-Pop bezeichnet. Das Wichtigste ist ab jetzt, dass mir weder mein Outfit, meine Frisur noch meine Songtexte vorgeschrieben werden, dass mir kein Manager, keine Plattenfirma mehr sagt, was ich besser machen sollte, um möglichst viele CDs zu verkaufen und in möglichst vielen Radiosendern gespielt zu werden.“

Damals, als Oliver Thomas mit 20 entdeckt wurde, hatte er dieses Selbstbewusstsein und diesen Weitblick noch nicht, ließ sich formen und machte großartige, aber auch gemischte Erfahrungen als junger Schlagerstar. Ohne etwas zu bereuen nimmt er 20 Jahre später in seinem neuen Album „Ego“ Abschied von den frühen Jahren, von alten Erwartungen und schenkt seinen Fans und sich einen Neubeginn.

„Ego“ ist das erste (Album), in dem er zu 100% Musik macht, die ihm gefällt, die ihm aus der Seele spricht und mit der er sich identifiziert – ein Wunsch, den er viele Jahre verdrängt hat. Es ist kein überhebliches Brechen mit der Vergangenheit, sondern ein neuer Mut, sich mit seinen Träumen und den Hochs und Tiefs im Musikbusiness auseinanderzusetzen. Sein neues Album erzählt von neuer Energie, die nur aus Selbstbestimmung gewonnen werden konnte, von der Courage, unbekannte Wege zu beschreiten, auch, wenn das bedeutet, dass man nicht von jedem gemocht und bestätigt wird.

„…und du weißt, dass es klappt, denn dein Mut ist erwacht…

Sei wie ein Vogel, flieg raus aus dem Nest

und du spürst deine Kraft, die dich hochfliegen lässt…“

(Song: „Heroes“)”

-Ende des Textes-

Es gibt das neue Album “Ego” von Oliver Thomas als CD für 14,99 € oder als mp3-Download für 9,09 € und wer amazon music hat, kann das Album ohne zusätzliche Kosten im Streaming hören. Auf dem Album sind 12 Lieder mit knapp 40 Minuten Laufzeit.

