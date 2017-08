Roland Kaiser Konzerte 2018 – Open Air Konzerte und Kaisermania

Es gibt wieder einige Roland Kaiser Konzerte 2018! Bis sind jetzt alles Open Air Konzerte von Roland Kaiser 2018, die angekündigt sind. Im Mittelpunkt steht natürlich die Kaisermania 2018 in Dresden am Elbufer, die wieder mit 4 Konzerten avisiert ist.

Daneben gibt es aber, wie in diesem Jahr, auch einige weitere Konzerte, die sicher denen zur Kaisermania ähneln. Angekündigt sind neben Dresden wieder Roland-Kaiser-Konzerte in Schwerin, Kamenz, Chemnitz sowie Berlin und Hamburg.

Für die genannten Konzerte kann man auch schon Karten kaufen – außer für die Kaisermania. Da gibt es auch immer nur ein ganz kleines Zeitfenster, weil die immer schon nach wenigen Stunden ausverkauft sind.

Übrigens hat Roland Kaiser inzwischen auch eine neue CD angekündigt. “Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser” heißt die und erscheint am 20. Oktober 2017 als CD, als Download, als Premium-Edition und als Fan-Box mit zusätzlich einer DVD. Hier der Link zur Fan-Box bei amazon. Die anderen Varianten finden Sie dort auch.

Aber hier geht es ja um die Konzerte von Roland Kaiser 2018. Hier die

Termine Open Air-Konzerte Roland Kaiser 2018

Die Termine sind übrigens sehr ähnlich denen im letzten Jahr:

02. Juni 2018 – Roland Kaiser Open Air in Schwerin in der Freilichtbühne Schlossgarten

in der Freilichtbühne Schlossgarten 03. Juni 2018 – Roland Kaiser Open Air in Hamburg auf der Stadtpark Freilichtbühne

auf der Stadtpark Freilichtbühne 30. Juni 2018 – Roland Kaiser Open Air in Kamenz auf der Hufbergbühne

28. Juli 2017 – Roland Kaiser Open Air in Chemnitz in der Kaiser-Arena am Hartmannsplatz

15. September 2018 – Roland Kaiser in Berlin in der Waldbühne

Tickets gibt es bei eventim.

Kaisermania 2018 in Dresden

Die Kaisermania-Konzerte 2018 sind am 3. August 2017, am 4. August 2017, am 10. August 2017 und am 11. August 2017. Der Ticket-Verkauf bei eventim beginnt in diesen Tagen.

