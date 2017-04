Salsa Spring Innsbruck: Workshops und Party am 29. April 2017

Salsa und Bachata lernen in Innsbruck an einem Tag

Innsbruck – Foto: heidemarie baier – pixelio.de

Am 29. April 2017 ist ein Salsa Spring Day in Innsbruck. Tropical Swing bietet dann diverse Workshops und abends eine Party an. Das ist der Termin, der im letzten Jahr für das Salsa Spring Festival von Tropical Swing Innsbruck reserviert war. Diesmal, am 29.4.2017 ist es eben nur ein Tag, statt mehrerer. Willkommen sind dabei auch Tanz-Anfänger in Salsa, Bachata und Kizomba, was wir bei solchen Veranstaltungen immer begrüßen, weil die dann leichter Anschluss finden… Die Kürze hat auch Vorteile für erfahrene Salsa-Tänzer: Man muss nicht so viel Zeit einplanen und es ist preiswerter geworden.

Die Tickets für die Workshops kosten 55 € pro Person oder jeweils 10 € weniger, wenn Ihr Euch paarweise anmeldet. Die Workshops finden in 2 Räumen gleichzeitig statt, so dass immer 2 Gruppen parallel üben können. Wir immer zuletzt sind alle Workshops im Haus VierundEinzig in der Hallerstr. 41 in 5020 Innsbruck, wo Tropical Swing seit einiger Zeit zu hause ist. Hier eine Kartenansicht von Veranstaltungsort. Anmelden könnt Ihr Euch direkt bei Heike und Gensil von Tropical Swing Innsbruck (Link folgen für mehr Infos und die Kontaktdaten).

Geplant sind in Innsbruck folgende Tanz-Workshops:

14.00 Uhr Bachata Anfänger

14.00 Uhr Kizomba Improver

15.15 Uhr Salsa Anfänger

15.15 Uhr Salsa Improver

16.30 Uhr Kizomba Anfänger

16.30 Uhr Bachata Improver

Abends ist dann noch die Party. Da gab’s aber beim Schreiben des Artikel noch keine konkreten Infos. Ort ist sicher der gleiche, wie die Workshops, und wann’s anfängt ergänzen wir nach Möglichkeit noch rechtzeitig. Sonst schaut vielleicht mal selbst unter den Links oben und unten…

Mehr aktuelle Informationen zu Salsa in Innsbruck findet Ihr unter dem Stichwort vorn – oder allgemeiner unter Salsa in Österreich. Ihr könnt auch auf eines der Stichworte klicken, die unter jedem Artikel stehen. Mehr Salsa-Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz findet Ihr, wenn Ihr hier vorn klickt. Immer einen Besuch wert ist unser Salsa-Magazin mit vielen aktuellen Salsa-Nachrichten.