Semino Rossi Konzerte 2018 – Tournee zum neuen Album April-Mai 2018

Tour 2018 von Semino Rossi durch Deutschland, Österreich und Schweiz

Semino Rossi ist im April – Mai 2018 zu insgesamt 27 Konzerten im Rahmen einer Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Die Semino-Rossi-Konzerte 2018 werden im Wesentlichen die Titel seines neuen Albums “Ein Teil von mir” zum Inhalt haben, aber natürlich werden auch nicht seine beliebtesten Hits und Evergreens fehlen – wie sich das gehört.

Semino Rossi wird in den Konzert-Ankündigungen als “Gentleman des Deutschen Schlagers” betitelt. Den beliebten Sänger, der in Österreich lebt und aus Argentinien stammt, hier näher vorzustellen, hieße wohl Eulen nach Athen zu tragen. Seine Fans lieben ihn!

Die 2018er Konzert-Tour führt Semino Rossi durch ganz Deutschland. Norden, Süden, Osten, Westen – kaum ein Fleckchen im Land, von dem aus 2018 nicht wenigstens in erreichbarer Nähe ein Konzert von Semino Rossi besuchen könnte. In Österreich ist die Reise nicht ganz so umfangreich. Hier stehen nur Wien, Graz und Innsbruck auf dem Tournee-Kalender. In der Relation kommt das aber schon in etwa gleich hin und man erreicht diese Konzerte ja auch aus Regionen, die Semino Rossi diesmal auslässt. Und wer weiß, vielleicht kommt ja bis zum Frühjahr 2018 noch das eine oder andere Konzert hinzu. Das ist gar nicht so selten. Die Schweizer Semino-Rossi-Fans müssen sich mit einem Konzert in Dübendorf bei Zürich begnügen. Wie auch immer, Sie werden bestimmt einen Weg zu Semino Rossi finden…

Folgende

Termine Semino Rossi Konzerte 2018

sind geplant:

14. April 2018 – Fulda in der Esperantohalle

15. April 2018 – Kassel im Kongress Palais (Stadthalle)

17. April 2018 – Frankfurt in der Alten Oper Frankfurt

18. April 2018 – Stuttgart in der Liederhalle

25. April 2018 – Dresden im Kulturpalast

27. April 2018 – Chemnitz in der Stadthalle Chemnitz

28. April 2018 – Cottbus in der Stadthalle Cottbus

29. April 2018 – Nürnberg Meistersingerhalle Nürnberg

30. April 2018 – Saarbrücken ins der Saarlandhalle Saarbrücken

02. Mai 2018 – Bremen in der Glocke

03. Mai 2018 – Berlin im Tempodrom

04. Mai 2018 – Rostock in der Stadthalle Rostock

06. Mai 2018 – Hamburg in der Laeiszhalle Hamburg

07. Mai 2018 – Leipzig im Gewandhaus zu Leipzig

08.Mai 2018 – Kempten im bigBox Allgäu

09. Mai 2018 – Dübendorf bei Zürich in der Samsung Hall

11. Mai 2018 – Innsbruck in der Olympiahalle

12. Mai 2018 – Graz in der Stadthalle Graz

13. Mai 2018 – Wien in der Wiener Stadthalle

15. Mai 2018 – Duisburg im Theater am Marientor

16. Mai 2018 – Münster imMesse+Congress Centrum Münsterland

18. Mai 2018 – Hasselt in der Ehias Arena

19. Mai 2018 – Freiburg im Konzerthaus Freiburg

20. Mai 2018 – München in der Philharmonie im Gasteig

22. Mai 2018 – Mannheim im Rosengarten

23. Mai 2018 – Bielefeld in der Stadthalle Bielefeld

24. Mai 2018 – Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle

Die Tickets für diese Konzerte 2018 von Semino Rossi gibt es unter diesem Link zu eventim.

Außerdem gibt es im Sommer 2017 noch 2 Open Air – Konzerte von Semino Rossi am 19. und 20. August 2017 in Sangerhausen und in Plauen. Wer dahin will, bekommt die Karten direkt bei eventim.

Mit dem Titel “Wir sind im Herzen jung” aus dem neuen Semino-Rossi-Album “Ein Teil von mir” ist Semino Rossi in unseren Schlager Charts dabei. Sie können dort für Semino Rossi abstimmen,wenn Sie ihn unterstützen wollen.

Mehr Schlager-Nachrichten finden Sie immer in unserem Schlager-Magazin oder in den anderen musikalischen Kategorien bei uns oder allgemein unter Unterhaltung. Im Schlager-Magazin gibt es auch eine spezielle Seite mit Aktuellen Schlager-CDs und eine Übersicht Schlager-Konzerte und Tourneen.