Strictly Come Dancing 2017: Blackpool-Night am 18.11.2017

Woche 9 bei Strictly Come Dancing 2017 in den ruhmreichen Tanz-Hallen von Blackpool. Die BBC-Tanz-Show Strictly Come Dancing macht das einmal pro Staffel, denn für Tänzer war Blackpool mal so etwas wie Wimbledon für andere Sportler. Inzwischen überzieht Patina die Nordwest-Küste Großbritanniens.

Ausgeschieden sind letztlich Jonnie Peacock – Oti Mabuse. Für Strictly Come Dancing am 18. November 2017 wieder ein Kommentar unseres Lesers DMD:

Wie war Striclty Come Dancing am 18.11.2017?

Donnerwetter! Da haben die Briten eine Show abgezogen, als sei Broadway der Straßenname der Seepromenade von Blackpool. Schon bei der Eröffnungsnummer wusste man gar nicht, wo man zuerst hinsehen sollte. Jeder Promi bekam seinen Kameramoment, und doch wirkte es nicht gestückelt.

Würde das so weitergehen? Überwiegend ja. Die Kapelle zumindest war wieder in Hochform. Wie schon im Vorjahr hielt auch in den Einzeltänzen die Opulenz Einzug; vor allem in Form zusätzlicher Tänzer. Das kann funktionieren, muss aber nicht- werden wir gleich sehen.

Als erste mussten Mollie und AJ ran. Den Charleston zu Wings von Little Mix hätte man spritziger erwarten können. Mollie tat mir fast ein bisschen leid. Charleston lebt eigentlich von jeder Menge Paaraktion; offen und synchron getanzt. Davon war aber nicht viel zu sehen. AJ beließ es bei Andeutungen der typischen Elemente und betätigte sich ansonsten überwiegend als Möbelpacker; als hätte er noch Hebefiguren zu der Salsa aus Woche 4 nachzuliefern. Die waren diesmal zwar gelungen, trotzdem hat mir Mollie in ihren Solo-Momenten mit den Profitänzerinnen eigentlich besser gefallen. Den Rhythmus und die Technik hatte sie nämlich drauf. So gab’s durchwachsene 29 Punkte, und das ist nicht ihre Schuld. Vielleicht hat Karsten doch Recht, und AJ ist nicht der ideale Partner?

Susan und Kevin schritten sodann zum Paso nach dem Genre-Klassiker Scott & Fran’s Paso Doble. Kevin scheint in Blackpool auf diesen Tanz abonniert zu sein. Den hatte er 2016 mit Louise Redknapp auch schon, und wie damals war’s mir auch diesmal von ihm zu theatralisch angelegt. Susan hat die Choreo zwar fehlerfrei abgearbeitet, aber was letzte Woche im Tango noch funktioniert hat ging diesmal daneben. Gefletschte Zähne machen noch keine Dramatik im Ausdruck, wenn gleichzeitig in den Augen eher nackte Panik steht. Und Kevin: Passende Oberhemden muss es doch auch für Toreros geben? Hätte ich stilvoller gefunden. 25 Punkte und die rote Laterne waren folgerichtig.

Debbies Höhenflug scheint vorerst gestoppt, auch wenn sie nach wie vor solide punktet. 33 waren es diesmal für die Samba zum Spice Girls Medley aus Wannabe/ Who Do You Think You Are. Rhythmisch alles kein Problem uns durchaus schöne Momente, aber manchmal wiederum etwas zu balletthaft. Vor allem die Samba-Rolls waren arg eckig. Schade, denn der Spaßfaktor war ähnlich hoch wie in ihrer Salsa.

Jonnie wird von der Jury seit Wochen für seine Standardhaltung kritisiert. Auch hier gab er wieder die sprichwörtliche WC-Ente, und damit war der Tango, um im Bild zu bleiben, im Eimer. Wenn gleichzeitig zwei Profi-Paare auf der Fläche sind, fällt das leider umso mehr auf. Die Choreo war abwechslungsreich, aber ziemlich aggressiv für Sweet Dreams von den Eurhythmics. Wenn das Otis süße Träume sind, dann möchte ich nicht in ihren Alpträumen vorkommen… 26 Punkte sind zwar wieder besser als die 21 aus der Vorwoche, aber bei dieser Konkurrenz nicht genug fürs Weiterkommen.

Und nun folgt Platz zwei der Tabelle mit 38 Punkten. Nach 28 vor einer Woche und somit um satte 10 verbessert: Gemma. Das hätte ich kaum noch für möglich gehalten. Ist diese Frau nicht wunderschön, wenn sie beim Tanzen auch mal lächelt? Genau das war’s, was Bruno Tonioli ihr ins Gebetbuch geschrieben hatte: neben solider Technik auch in die Rolle zu schlüpfen; engagierter zu sein. Ihr American Smooth zum wunderbaren Petula Clark Klassiker Downtown ließ da keine Wünsche offen. Offen stand nur mein Mund bei dem Anblick. Da war nicht nur dieses Lächeln, da war Fluss, Eleganz, eine Spur Koketterie und endlich Selbstvertrauen. Nur für Sekunden war der Blick nochmal etwas verloren. Geht doch!

Dann trat der Seilzug unter dem Dach des Tower Ballroom erneut in Aktion, der zuvor Mollie aus den Mühen des Charleston hinwegbefördert hatte. 007 Davood schwebte hinab ins Kampfgetümmel des Paso zu Live And Let Die, als wolle er eine Bewerbung für den Job von Daniel Craig abgeben. Auch in diesem Paar ist es eher der Profi- Nadiya- der gelegentlich die Gäule durchgehen. Davood behielt aber nicht nur die Kontrolle, sondern auch die Haltung und am Schluss die Oberhand. Das war genau das nötige Quäntchen Ironie, das Susans und Kevins Paso gefehlt hatte. Technisch waren ohnehin Welten dazwischen, und genau das drücken die 35 Punkte auch aus.

Alexandra brannte im Quickstepp zum Gold Digger’s Song aus 42nd Street wieder ein Feuerwerk ab und verteidigte ihren Spitzenplatz mit diesmal 39 Punkten. Da war fast mehr Charleston drin als bei Mollie, aber auch genug in Haltung um die Jury zufriedenzustellen. Ihr Performance Level ist sowieso unerreicht, und mehr Glamour geht auch nicht. Ich frage mich nur manchmal ob Gorka noch führt, oder ob sie lieber gleich alles selber macht. Egal- meine Favoritin bleibt sie.

Joe hatte es nach diesem Knaller schwer, ließ sich aber nicht entmutigen. Respekt für das Orchester: Den mit Samples gespickten 90’er Disco-Kracher Ride On Time von Black Box live zu spielen war schon eine Leistung- Joes Salsa aber auch. Latein war nie seine Stärke, aber ordentlich Party hat er gemacht und auch deutlich mehr Hüfte gezeigt als noch im Cha Cha. Katya hat Figuren eingebaut als wollte sie AJ zeigen wo der Hammer hängt. Am Schluss wäre das beinahe schiefgegangen, aber allein ihre Rettungsaktion war sehenswert. 34 Punkte dafür sind in der Relation gerecht.

Punkte-Tabelle Strictly Come Dancing am 18.11.2017

Alexandra Burke – Gorka Marquez – 39 Punkte Gemma Atkinson – Aljaz Skorjanec – 38 Punkte Davood Ghadami – Nadiya Bychkova – 35 Punkte Joe McFadden – Katya Jones – 34 Punkte Debbie McGee – Giovanni Pernice – 33 Punkte Mollie King – AJ Pritchard – 29 Punkte Jonnie Peacock – Oti Mabuse – 26 Punkte Susan Calman – Kevin Clifton – 25 Punkte

