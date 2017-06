Strictly Come Dancing 2017: Latin-Queen Shirley Ballas in der Jury

Die Jury von Strictly Come Dancing ist für 2017 wieder komplett: Die ehemalige, erfolgreiche Profi-Tänzerin Shirley Ballas übernimmt für Len Goodman.

Mit dem Ende der letztjährigen Staffel Strictly Come Dancing hatte Chefjuror Len Goodman im Alter von 72 seinen Abschied genommen. Goodman war hier in Großbritannien wie auch bei Dancing with the Stars Mann der ersten Stunde gewesen. Bei DWTS in den USA ist er noch aktiv.

Mit Strictly Come Dancing 2017 nimmt also Shirley Ballas auf seinem Stuhl Platz. Das gab die BBC inzwischen offiziell bekannt. Shirley Ballas ist gebürtige Britin und 56 Jahre alt. Einst war sie die international erfolgreichste Latein-Profitänzerin, was ihr den Spitznamen „Queen of Latin“ eintrug. Mittlerweile ist sie als Trainerin und Wertungsrichterin weiter aktiv im Tanzsport.

Außerdem ist sie die Mutter von Mark Ballas, einem der beliebtesten und erfolgreichsten DWTS-Profitänzer. Schon von daher weiß sie, wie diese Tanzshows funktionieren.

Auch wenn wir als Zaungäste bei Strictly Come Dancing (SDC) vom Wirken der Jury wenig mitbekommen, weil die BBC nur die reinen Tänze im Web veröffentlicht: Die Besetzung am Jury-Pult bestimmt maßgeblich, was der Zuschauer zu sehen bekommt und welche Richtung die Show bzw. die Choreographien der Profis nehmen.

Len Goodman galt immer als Traditionalist, der leidenschaftlich für die Einhaltung der Regeln und gegen zu viele Show-Elemente plädierte. Wenn wir bei SCD so viele Tänze von hoher Qualität gesehen haben, dann war das ein Stück weit auch sein Verdienst. Da war die spannende Frage, ob die BBC mit der Neubesetzung seines Stuhles die Kontinuität und die Balance innerhalb des Gremiums wahren würde. Ich denke das ist gelungen!

Mit dem Einstieg von Shirley Ballas ist auch das „männliche Übergewicht“ der Jury beseitigt und wie in Österreich und USA die Gleichberechtigung hergestellt. Shirley Ballas gilt als durchaus scharfzüngig. Sollten einige Profis bei Lens Abgang insgeheim aufgeatmet haben, so haben sie sich möglicherweise zu früh gefreut…

Mehr Details finden Sie z.B. in der Mitteilung der BBC.

Dieser Artikel stammt von unserem Leser DMD, der so freundlich war, für die Freunde solcher Tanz-Shows diese Meldung zu schreiben.