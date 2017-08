Supertalent 2017: Tickets für Entscheidungs-Shows zur Kandidaten-Auswahl für das Finale

Es gibt für das Supertalent 2017 noch 2 zusätzliche Termine, für die man jetzt Tickets kaufen kann. Gerade laufen die Jury-Castings vom “Das Supertalent 2017” – zur Zeit in Berlin und dann ab 10. August 2017 in Bremen. Es gibt übrigens auch noch Tickets für die meisten Aufzeichnungstermine in Bremen…

Aber, es wird noch 2 weitere Aufzeichnungstermine in Bremen geben, nämlich für Entscheidungs-Shows, wen die Supertalent-Jury (Nazan Eckes, Bruce Darnell, Dienster Bohlen) mit ins Finale vom Supertalent 2017 nimmt. Ob es solche “Halbfinale” dann auch am Ende vor dem Finale des Supertalent 2017 im Fernsehen zu sehen gibt, wissen wir nicht. Es ist aber anzunehmen, dass RTL solche Zusatz-Shows nicht macht, weil sich die Programmverantwortlichen und die Jury nicht entscheiden könnten… Also wird es wohl vermutlich Halbfinal-Shows beim Supertalent 2017 geben. Das fänden wir auch besser, als wenn immer nur das Finale dann live zu sehen ist, wie in den letzten Jahren.

Es werden jedoch nicht alle Final-Teilnehmer bei diesen Entscheidungs-Shows zu sehen sein. Es gibt ja noch den “Gold-Buzzer”, mit dem ein Jury-Mitglied Supertalent-Kandidaten direkt ins Finale schicken können. In jeder dieser Shows treten 12 Final-Kandidaten auf, von denen aber nur jeweils 3 dann tatsächlich ins Finale einziehen.

Diese beiden Zusatz-Shows sind am 19.-20. August 2017 im Musical-Theater Bremen. Wie immer kosten die Tickets 15 € pro Person und es gilt alles, was wir zuvor schon über den Ticket-Erwerb für das Supertalent geschrieben haben. Alle Tickets für Bremen gibt es, wenn Sie hier klicken. Sie werden dann zu einer Seite weiter geleitet, über die Sie dann die Tickets kaufen können.

Die hier beschrieben Entscheidungs-Shows Supertalent 2017 beginnen ab 14.30 Uhr, für die “normalen” Jury-Castings in Bremen gibt es an jedem Tag 2 Termine, nachmittags und abends. Aber das sehen sie alles noch ganz ausführlich, bevor Sie die Karten bestellen. Das Musical Theater Bremen ist im Richtweg 7-13 in 28195 Bremen.

