Christina Stürmer Tour und Konzerte 2017

Konzerte Christina Stürmer in Deutschland und Österreich

Christina Stürmer gibt 2017 viele Konzerte und geht auf Tour 2017. Christina Stürmer ist aber auch auf etlichen Festivals live zu erleben. Im Mittelpunkt steht freilich die „Seite an Seite – Tour 2017“ zur letzten CD, die Ende März 2017 in Deutschland beginnt und Mitte Mai in Österreich endet. Danach gibt es dann einige Festivals und das Heimspiel Open Air in Pichl.

Konzert-Termine Christina Stürmer 2017

Die Tickets für die Konzerte von Christina Stürmer gibt es ab 40-50 €. Manchmal gibt es vielleicht unterschiedliche Preis-Kategorien. Das haben wir nicht überprüft. Die Ticket-Links sind sehr verschieden, da müssen wir die Links jeweils bei den Konzerten einzeln legen.

Christina Stürmer Seite an Seite Tour 2017

Die Konzerte der Seite an Seite – Tour beginnen alle um 20.00 Uhr. Die Tickets für die „Seite an Seite – Tour 2017“ gibt es unter diesem Link bei eventim:

Saarbrücken am 29.3.2017 in der Garage

Kempten am 2.4.2017 in der BigBOX Allgäu

München am 3.4.3017 in der Tonhalle

Leipzig am 5.4.2017 im Haus Auensee

Berlin am 6.4.2017 in Huxley’s Neue Welt

Hannover am 9.4.2017 im Capitol

Köln am 10.4.2017 im E-Werk

Graz am 11.5.2017 auf der Kasemattenbühne

Wien am 12.5.2017 in der Arena Wien (Open Air)

Telfs am 13.5.2017 im Sportzentrum

Weitere Konzerte Christina Stürmer 2017

Hier mussten wir jeweils einzelne Ticket-Links legen:

Christina Stürmer 2017 live in Bensheim am 10.6.2017 – Tickets gibt es unter diesem Link bei eventim

– Tickets gibt es Christina Stürmer live beim Oberpfalzfestival 2017 in Tännesberg am 24.6.2017 – Tickets gibt es unter diesem Link bei eventim

– Tickets gibt es Christina Stürmer 2017 Heimspiel Open Air in Pichl am 1.7.2017 – Tickets gibt es unter diesem Link bei eventim

– Tickets gibt es Christina Stürmer 2017 beim Heimatgold-Open-Air-Festival in Schwabach am 15.7.2017 – Tickets gibt es unter diesem Link bei eventim

– Tickets gibt es Christina Stürmer 2017 beim Sommer Open Air 2017 in Finsterwalde am 21.7.2017 – Tickets gibt es unter diesem Link bei eventim

– Tickets gibt es Christina Stürmer 2017 beim Open Air in Butzbach mit Glasperlenspiel am 25.8.2017 -Tickets gibt es unter diesem Link bei eventim

