Dance Dance Dance am 16. September 2016: Punkte und Tänze

Bei Dance Dance Dance am 9. September 2016 wird der direkte Vergleich einiger Kandidaten möglich sein. Hier die Tänze, Songs und Punkte. Wieder scheiden am Ende die Dance Dance Dance – Kandidaten mit den wenigsten Punkte aus – also das Paar oder Duo, das die wenigsten Punkte hat. Insofern ändert sich nichts bei Dance Dance Dance am 16.9.2016 gegenüber der letzten Show. Vermutlich werden aber die Punkte aus den vorangegangenen Shows diesmal nicht mit zur Ermittlung der „Rangliste“ herangezogen, sondern es zählen wohl nur die Punkte aus der Show heute.

Direkte Vergleiche unter den Dance Dance Dance – Kandidaten sind am 16.9.2016 möglich, weil sich einige Tänze in ihrer Art doch sehr ähneln, auch wenn die Choreografien unterschiedlich sind. Bei Aneta Sablik, Sabia Boulahrouz und Daniela Katzenberger (gemeinsam mit Lucas Cordalis) ist neben dem Tanzen weiblicher Körpereinsatz gefragt. Die Choreos leben sehr davon, nicht mit weiblichen Reizen zu geizen. Die entsprechenden Original-Choreos finden Sie diesmal nicht hier in diesem Artikel, sondern hier: Dance Dance Dance 16.9.2016: Aneta hot! Original-Videos zur Show und schon mit Fotos au den Tänzen!

Auch Philipp Boy und Mario Kotaska werden uns hoffentlich wieder begeistern können. Auf Lucas Cordalis sind wir sehr gespannt! Will Smith, das könnte passen!

Wie zuletzt bei Dance Dance Dance werden wir morgen wieder einen Artikel mit unserer Meinung zur Sendung und den Tänzen veröffentlichen. Den und alle anderen Artikel bisher zur Show finden Sie unter dem Stichwort Dance Dance Dance.

Punkte der Jury bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Das Paar mit den wenigsten Punkten am Ende scheidet aus!

Philipp Boy und Bene Mayr – Solo Philipp 28 + Duo 26 = 54 Punkte Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis – Duett 24 Punkte Sabia Boulahrouz und Leonard Freier – Solo Sabia 24 Punkte Aneta Sablik und Menderes Bagci – Duo 22,5 Punkte Mario Kotaska und Alexander Kumptner – Solo Mario 20,5 Punkte

Tänze und Songs bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Achtung, zur Erinnerung! Die Original-Videos der Tänze haben wir diesmal in einem eigenen Artikel (mit ersten Fotos aus der Show) untergebracht. Wer sich dafür interessiert, kann sich dort die ursprünglichen Choreografien ansehen. natürlich steht da auch, wer was tanzt: Dance Dance Dance 16.9.2016: Aneta hot! Original-Videos zur Show

Solo-Tänze bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Philipp Boy tanzt nach “Footloose” von Kenny Loggins aus dem gleichnamigen Film

tanzt nach “Footloose” von Kenny Loggins aus dem gleichnamigen Film Mario Kotaska tanzt allein nach “Step By Step” von New Kids On The Block

tanzt allein nach “Step By Step” von New Kids On The Block Aneta Sablik ist und tanzt “Dirrty” von Christina Aguilera

ist und tanzt “Dirrty” von Christina Aguilera Sabia Boulahrouz tanzt nach dem Hit “Single Ladies” von Beyoncé

tanzt nach dem Hit “Single Ladies” von Beyoncé Lucas Cordalis tanzt allein nach „Miami“ von Will Smith

Team-Tänze bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Philipp Boy und Bene Mayr tanzen zusammen nach dem Song „Could It Be Magic” von Take That

tanzen zusammen nach dem Song „Could It Be Magic” von Take That Mario Kotaska und Alexander Kumptner tanzen als Blues Brothers nach „Shake A Tail Feather” von Ray Charles

tanzen als Blues Brothers nach „Shake A Tail Feather” von Ray Charles Aneta Sablik und Menderes Bagci tanzen zum Song „Scream” von Michael Jackson und Janet Jackson

tanzen zum Song „Scream” von Michael Jackson und Janet Jackson Sabia Boulahrouz und Leonard Freier tanzen zusammen nach dem Song „My Love” von Justin Timberlake

tanzen zusammen nach dem Song „My Love” von Justin Timberlake Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis tanzen nach dem Song „Jai Ho!” von A.R. Rahman & The Pussycat Dolls

