DSDS 2017: Die neue DSDS Jury 2017 mit Shirin David

Die DSDS Jury 2017 hat eine Neue: Shirin David sitzt bei DSDS 2017 in der Jury neben Dieter Bohlen, Michelle und H.P. Baxxter. Die Drei saßen schon im letzten Jahr in der DSDS Jury, was fast als eine neue Art von Kontinuität bei DSDS zu deuten ist. Shirin David ersetzt Vanessa Mai in der DSDS Jury 2017. Vanessa Mai ist derzeit auf Ihrer Konzert-Tour zu ihrem aktuellen Album „Für Dich“ und konnte schon deshalb bei DSDS 2017 nicht wieder mitmachen. Außerdem ist es Tradition bei DSDS, dass die Jury-Plätze durchgewechselt werden.

Ein kleiner Rückblick zur Erinnerung, wer außer Dieter Bohlen dem noch mit in der DSDS Jury saß?

DSDS Jury 2017 – Michelle, H.P. Baxxter und Shirin David

2016 – Michelle, H.P. Baxxter und Vanessa Mai

2015 – Mandy Capristo, Heino und, DJ Antoine

2014 – Marianne Rosenberg, Mieze Katz und Prince Kay One

2013 – Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Mateo von Culcha Candela

Mehr Nachrichten über Michelle bei uns im Magazin, Aktuelles von Vanessa Mai und hier über Dieter Bohlen.

Nun wird es einige geben, die Shirin David kennen. Oder besser, denen sie bekannt ist, denn Shirin David ist ein begehrtes Werbe-Sternchen mit eigenem youtube-Kanal, der immerhin über 1.700.000 Follower hat, 2.800.000 Follower hat sie auf Instagram und über 850.000 auf Twitter (siehe auch weiter unten). Anderen wird weder der Name noch das Bild von Shirin David etwas sagen. Nun, das wird sich ja von nun an ändern.

Steckbrief Shirin David

Shirin David ist 21 Jahre alt und lebt in Köln. Ihre Familie kommt aus Litauen und Persien (genauer ist das leider nicht angegeben – das könnte sein der Iran, Afghanistan und Tadschikistan, aber auch Bahrain, Irak, Usbekistan. Bei der Kombination zu Litauen könnte man Usbekistan oder Tadschikistan vermuten, weil das auch ehemalige Sowjet-Republiken sind.)

Der Erfolg von Shirin David bei youtube kommt nicht von ungefähr. Sie hatte von Kindheit an Unterricht in Ballett, Gesang, Geige, Klavier und Oboe. Außerdem hat sie eine Ausbildung an der Jugend-Opern-Akademie Hamburg (JOpAk) absolviert in den Fächern Gesang, Schauspiel und Tanz und an der Staatsoper Hamburg einige Schauspiel-Rollen gespielt. Auch war sie an der renommierten Ballettschule Hamburg Ballett John Neumeier (zur Webseite des Hamburg Ballett, zur Webseite der JOpAk)

Auf youtube ist Shirin David seit 2014. Sie veröffentlicht dort in ihrem eigenen Kanal regelmäßig Videos aus den Bereichen Beauty, Comedy und Lifestyle

zum youtube-Kanal – es öffnet sich ein neues Fenster

zum Instagram-Account

zum Twitter-Account

Anfang 2015 veröffentlichte Shirin David gemeinsam mit Ado Kojo ein Cover von dem Sabrina-Setlur-Song „Du liebst mich nicht“. Allerdings sollte man nicht zu viel erwarten, denn Ihr Gesangspart ist sehr kurz, aber gut gesungen. Leider hat sie das Einbetten des Videos per Kanal-Einstellung deaktiviert. Eigentümlich… Das Original stammt aus dem Jahr 1997.

Shirin David zu ihrer neuen Aufgabe in der DSDS-Jury 2017: „Natürlich bin ich auch aufgeregt, aber ich freue mich riesig. Ich bin vor allem dankbar, dass ich die Chance habe, neue Gesangstalente ein Stück auf ihrem Weg begleiten zu können. Es wird definitiv eine Herausforderung sein, denn das Ganze ist sehr neu für mich, aber ich bin bereit!“

Weitere aktuelle Meldungen findet Ihr immer unter unserem neuen Stichwort DSDS 2017. Mehr aktuelle Meldungen zu TV Shows findet Ihr in unserer Kategorie oder zu DSDS unter diesem Stichwort oder allgemeiner auch zu Casting Shows.