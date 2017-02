ESC 2017: Vorentscheid 9.2.2017 für Deutschland

Eurovision Song Contest - Unser Song 2017 ist "Perfect Life" mit Levina

Der deutsche ESC-Vorentscheid ist am 9.2.2017 und wird von der ARD übertragen. Zur Wahl stehen 5 Kandidaten und 2 Songs – Yosefin Buohler, Axel Maximilian Feige, Felicia Lu Kürbiß, Helene Nissen und „Levina“ Isabella Lueen sowie die Songs „Perfect Life“ und „Wildfire“.

Ganze 3 Stunden dauert der Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2017 in Deutschland. Ganz schön aufgebläht. In 1 1/2 Stunden wäre vermutlich auch alles entschieden, doch man will es in der ARD groß machen, was vielleicht auch daran liegt, dass Raab TV wieder mit dabei ist und da liebt man ja lange TV-Shows. Na, wer weiß: Vielleicht lohnt es sich ja…

Die Abstimmungsprozedur ist so kompliziert, wie man es ahnen kann bei der Laufzeit. Bis entschieden ist, wer mit welchem Song Deutschland beim ESC 2017 vertritt, haben die Zuschauer 4 x abgestimmt. Hoffentlich sind auch so lange genügend Zuschauer dabei…

Das ESC-Abstimmungsverfahren am 9.2.2017 in der ARD

Zunächst präsentieren sich bei „Eurovision Song Contest – Unser Song 2017“ die Kandidaten Yosefin Buohler, Axel Maximilian Feige, Felicia Lu Kürbiß, „Levina“ Isabella Lueen und Helene Nissen mit einem Cover-Song. Anschließend gibt eine „Jury„, die aber nur etwas zu sagen, nicht zu entscheiden hat, ihre Kommentare ab. Das sind Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen. Danach entscheiden die TV-Zuschauer, welche 3 Kandidaten im ESC-Vorentscheid weiter dabei sind und welche 2 Kandidaten ausscheiden müssen.

Anschließend singen die verbliebenen 3 ESC-Kandidaten einen der beiden ESC-Songs in unterschiedlichen Arrangements. Danach entschieden die TV-Zuschauer, welche 2 Kandidaten weiter kommen und wer ausscheiden muss.

Dann singen die verbliebenen 2 ESC-Kandidaten den anderen ESC-Song, der noch nicht gesungen wurde. Das TV-Publikum muss nun entscheiden, welche Songs sie aus dieser und der vorhergehenden Runde in welcher Fassung am besten fanden.

Erst dann kommt es zur endgültigen Entscheidung, wer mit welchem Song Deutschland bei Eurovision Song Contest 2017 vertritt. Dabei sind mehrere Varianten des „Finales“ möglich: Es kann sein:

Zwei Kandidaten singen den gleichen Song, aber in unterschiedlichen Fassungen. Zwei Kandidaten singen 2 unterschiedliche Songs Ein Kandidat singt einen Song, aber in unterschiedlichen Arrangements

Update: Gewonnen hat Levina mit „Perfect Life“!

Abgestimmt werden kann per Festnetz oder Mobil-Telefon per Anruf oder per SMS oder via App. Immer fallen Kosten an! Über die genauen Details dazu gibt es sicher konkrete Infos in der Show.

Die Kandidaten im ESC 2017 – Vorentscheid

Axel Maximilian Feige ist 28 Jahre alt, Musiker und wohnt in Hamburg. Axel Maximilian Feige macht schon von Kindesbeinen an Musik, lernte Fagott, Klavier, Gitarre und Bass. Axel Maximilian Feige spielt in den Bands „Absolem Max“ und „Diazpora“. Das neue Album von Diazpora „Islands“ erscheint am 10.2.2017 – wie passend (siehe Link vorn).

Felicia Lu Kürbiß ist 21 Jahre alt, ist Musikerin und kommt aus Freilassing. Felicia Lu Kürbiß spielt Klavier und schreibt eigene Songs im Genre „Elektro-Pop“. Vor 3 jahren war sie schon einmal in der Casting-Show Rising Star dabei (Link vorn zum damaligen Artikel).

Helene Nissen ist 20 Jahre alt, noch Schülerin und kommt aus Hollingstedt. Helene Nissen spielt Gitarre und tritt mit ihrem Bruder gemeinsam auch öffentlich auf.

„Levina“ Isabella Lueen ist 25 Jahre alt, kommt aus Berlin und hat Gesang studiert und studiert derzeit zusätzlich noch am London College of Music Music Management. „Levina“ Isabella Lueen hatte schon als Kind Gesangs- und Klavierunterricht und spielte in Kinder-Musicals mit. Sie schreibt selbst Soul- und Popsongs und tritt auch mit einer Band auf.

Yosefin Buohler ist 21 Jahre alt, Schauspielerin und lebt in Stockholm. Yosefin Buohler war vor 8 Jahren schon im Finale von „Das Supertalent“, tourte mit dem Musical „Die 10 Gebote“ durch Deutschland und war 2013 in Schweden in der Endrunde von „Idol“ (sowas, wie „Das Supertalent„).

Yosefin Buohler ist nachgerückt für „Sadi“ Wilhelm Richter, der nach einigen Turbulenzen in seinem Privatleben seine Kandidatur zurück gezogen hatte.

Die Songs im ESC-Vorentscheid

Die beiden Songs im ESC-Vorentscheid hat eine Jury vorher ausgewählt.

Der Song „Perfect Life“ wurde geschrieben von Lindy Robbins, Dave Bassett und Lindsey Ray. Lindy Robbins hat u.a. schon Songs für David Guetta, Demi Lovato und Jason Derulo geschrieben. Lindsey Ray hat schon Songs geschrieben für z.B. Mariah Carey, Demi Lovato und Deana Carter. Dave Bassett hat mit einem seiner Songs sogar schon einmal einen Grammy gewonnen.

Der Song „Wildfire“ wurde von Marit Larsen, Greg Holden und Tofer Brown geschrieben. Auch diese 3 Künstler sind erfahrene Sänger, Songwriter und Produzenten.

