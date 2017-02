La La Land – CD und Download – Beste Filmusik

Die Filmmusik von La La Land, bei uns gibt es den Soundtrack als CD und Download, ist die beste Filmmusik, „City of Stars“ aus La La Land der beste Film-Song des Jahres. Das meint die Oscar vergebende Academy of Motion Picture Arts and Sciences – und schiebt gleich noch die Oscars für die Beste Regie an Damien Chazelle, die Beste Hauptdarstellerin an Emma Stone, die Beste Kamera für Linus Sandgren, das Bestes Szenebild für David Wasco und Sandy Reynolds-Wasco nach. Das sind 6 Oscars für La La Land.

Die musical- und jazz- oder swing-geprägte Musik aus La La Land von Justin Hurtwitz begeistert nicht nur Film-Freunde, wie der ganze Film, sondern auch Musik-Fans weltweit. Spätestens nach diesen vielen Oscar-Erfolgen werden wir Musik aus dem Soundtrack von La La Land noch oft hören in den nächsten 1-2 Jahren und sicher darüber hinaus. In Shows, beim Tanzen, im Tanzsport, beim Eiskunstlaufen – überall, wo Showmusik gebraucht wird, dürfte La La Land in der nächsten Zeit eine bestimmende Rolle spielen. Auch einige Mode-Designer werden sich davon inspirieren lassen und so wird uns La La Land auf den Laufstegen, auf Partys und auch auf der Straße begegnen.

Es gib t den Sountrack La La Land bei uns als CD für derzeit 12,90 €, als mp3-Download für 9,29 € und als Vinyl-Schallplatte für 24,99 €. Wer amazon music hat, kann sich den Spaß ohne zusätzliche Kosten gönnen.

