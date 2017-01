Schlagernacht des Jahres 2017 – viele Schlager-Stars

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 3.01.2017

Schlager-Party mit den beliebtesten Schlager-Stars live in Ihrer Nähe

Die Schlagernacht des Jahres 2017 ist eine sehr beliebte Live-Show mit vielen Schlager-Stars und ihren aktuellen Liedern. Die Besetzung der Schlagernacht des Jahres wechselt auch 2017 wieder jeweils etwas von Ort zu Ort. Die Orte selbst sind die gleichen, wie im letzten Jahr. Nur München ist nach unserer Übersicht neu hinzu gekommen. Die Tournee-Orte für die „Schlagernacht des Jahres 2017“ sind bisher Hannover, Hamburg, Mannheim, München, Leipzig, Köln, Berlin, Bregenz, Stuttgart, Oberhausen, Wien und Frankfurt. Die Termine verteilen sich dabei durch das ganze Jahr 2017.

Die Schlagernächte laufen meist so ab, dass jeder Künstler einen Block allein bestreitet, also wie ein Konzert im Konzert, wenn man so will. Das wäre u.U. wichtig, wenn Sie einen bestimmten Star sehen wollen. Wir haben aber derzeit nur darüber Kenntnis, wer jeweils bereits für die Schlagernacht des Jahres 2017 an einem bestimmten Ort zugesagt hat, wissen aber nicht, in welcher Reihenfolge die Schlager-Stars auftreten. Die Besetzungen wechseln einerseits unter regionalen Gesichtspunkten, andererseits wegen diversen Fernseh- oder anderen, eigenen Verpflichtungen der Künstler. Die „Schlagernacht des Jahres“ war früher einmal die „Schlager-Starparade“, falls Sie sich daran erinnern oder danach suchen.

Die Tickets kosten ab etwas über 50 € aufwärts und die gibt es direkt bei eventim. Die Konzerte beginnen um 16.00 oder um 18.00 Uhr. Das ist von Ort zu Ort etwas unterschiedlich.

Termine Schlagernacht des Jahres 2017

Schlagernacht des Jahres in Hamburg am 11. März 2017 in der Barclaycard Arena mit Howard Carpendale, Vanessa Mai, Linda Hesse, Matthias Reim, Semino Rossi, Fantasy, Mickie Krause, Maite Kelly, Kerstin Ott, Vicky Leandros, Achim Petry und Beatrice Egli.

Schlagernacht des Jahres in Hannover am 18. März 2017 in der TUI Arena mit Andrea Berg, Howard Carpendale, Vanessa Mai, Semino Rossi, Fantasy, Nik P., Mickie Krause, Vicky Leandros, Achim Petry und Beatrice Egli.

Schlagernacht des Jahres in Mannheim am 25. März 2017 in der SAP Arena mit Howard Carpendale, Vanessa Mai, Linda Hesse, Matthias Reim, Semino Rossi, Fantasy, Mickie Krause, Maite Kelly, Kerstin Ott, Vicky Leandros, Achim Petry und Beatrice Egli.

Schlagernacht des Jahres in München am 1. April 2017 in der Olympiahalle mit Howard Carpendale, Vanessa Mai, Linda Hesse, Matthias Reim, Semino Rossi, Fantasy, Maite Kelly, Kerstin Ott, Vicky Leandros, Achim Petry und Beatrice Egli.

Schlagernacht des Jahres in Leipzig am 8. April 2017 in der Arena mit Howard Carpendale, Vanessa Mai, Linda Hesse, Matthias Reim, Semino Rossi, Fantasy, Mickie Krause, Maite Kelly, Kerstin Ott, Vicky Leandros, Achim Petry und Beatrice Egli.

Schlagernacht des Jahres in Köln am 29. April 2017 in der Lanxess Arena mit Howard Carpendale, Vanessa Mai, Semino Rossi, Fantasy, Nik P., Mickie Krause, Maite Kelly, Vicky Leandros, Achim Petry und Beatrice Egli.

Schlagernacht des Jahres in Berlin am 17. Juni 2017 in der Waldbühne mit Howard Carpendale, Vanessa Mai, Matthias Reim, Semino Rossi, Fantasy, Nik P., Mickie Krause, Maite Kelly, Kerstin Ott, Vicky Leandros, Achim Petry.

Schlagernacht des Jahres in Bregenz am 10. September 2017 in der Seebühne (Künstler im Detail uns noch nicht bekannt)

Schlagernacht des Jahres in Stuttgart am 14. Oktober 2017 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (Künstler im Detail uns noch nicht bekannt)

Schlagernacht des Jahres in Oberhausen am 4. November 2017 in der König-Pilsner-Arena (Künstler im Detail uns noch nicht bekannt)

Schlagernacht des Jahres in Berlin am 18. November 2017 in der Mercedes-Benz Arena (Künstler im Detail uns noch nicht bekannt)

Schlagernacht des Jahres in Frankfurt am 25. November 2017 in der Festhalle Frankfurt (Künstler im Detail uns noch nicht bekannt)

Schlagernacht des Jahres in Wien am 26. November 2017 in der Wiener Stadthalle (Künstler im Detail uns noch nicht bekannt)

Hier nochmal der Ticket-Link zu eventim.

Mehr Schlager-Konzerte- und Tourneen findet Sie bei uns auf einer eigenen Seite.

Mehr solche Nachrichten allgemeiner finden Sie in unserem Schlager-Magazin oder Sie schauen allgemein in unser Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.