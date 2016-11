Tanzsport: Deutsche Meisterschaft Standard 2016 am 5.11.2016

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 8.11.2016

Aachen. Das Tanzpaar Simone Segatori – Annette Sudol ist erneut Deutscher Meister 2016 in den Standardtänzen bei den DTV Amateuren. Der Deutsche Tanzsport-Verband richtete seine Deutsche Meisterschaft 2016 Standardtänze am vergangenen Samstag, den 5. November 2016 im Eurogress Aachen aus. Gekommen waren 38 Standard-Tanzpaare – doch eine ganze Menge weniger, als noch im letzten Jahr. Die Spannung allerdings hält sich auch in Grenzen. Seit 4 Jahren sind die Ergebnisse im Finale im Prinzip die gleichen, zumindest auf den ersten 4 Plätzen.

In diesem Jahr konnten Simone Segatori – Annette Sudol aus Stuttgart ihren Titel erneut verteidigen. Auch Anton Skuratov – Alena Uehlin aus München konnten ihren 2. Platz behaupten und schließlich sind Valentin und Renata Lusin erneut auf Platz 3 und Dumitru Doga – Sarah Ertmer wieder auf Platz 4.

Außerdem kamen Anatoliy Novoselov – Tasja Schulz-Novoselov aus Pforzheim und Alexandru Ionel – Isabel Tinnis aus Braunschweig wieder auf die Plätze 5 und 6. Herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Leistungen!

In diesem Jahr waren jedoch 7 Tanzpaare im Finale dieser DM Standard 2016. Neu hinzu kamen Grigorij Gelfond – Katarina Bauer aus Wiesbaden. Das Tanzpaar tanzt erst seit April diesen Jahres gemeinsam und ist nun gleich auf Anhieb im Finale der Deutschen Meisterschaft Standard… Auch diesen beiden Tänzern unsere Gratulation!

Ins Halbfinale kamen Daniel Radu – Annes Weber aus Braunschweig auf Platz 7, Emil-Daniel Leonte – Kristina Limonova aus Stuttgart auf Platz 8, Nikita Goncharev – Alina Siranya Muschalik aus Pinnenberg sowie Martin Schmiel – Carolin Queck aus Berlin gemeinsam auf Platz 10 und Dominik Stöckl – Katharina Belz auf Platz 12. Diesen Tanzpaaren nicht weniger Respekt und Anerkennung!

Mehr aktuelle Meldungen aus dem Tanzsport finden Sie in immer unserem Tanzsport-Magazin.

Quellenangabe: Das Foto oben ist nicht von der DM Standard 2016, sondern aus unserem Archiv.