The Voice of Germany 2016 1.12.2016: Alle Kandidaten und Battles

Welche Talente kommen weiter bei TVoG am 1.12.2016 und wer muss ausscheiden?

The Voice of Germany 2016 am Donnerstag, 1.12.2016 mit 9 Battles wird von ProSieben gesendet. Hier findet Ihr alle Kandidaten der Show. Wie in den Battles zuvor müssen immer 2 Talente aus einem Team gemeinsam ein Lied singen und treten dabei gegeneinander antreten. Die Coaches von TVoG 2016 Yvonne, Samu, Andreas sowie Michi Beck und Smudo entscheiden sofort nach Battle, welches Talent er bzw. sie in die Sing-offs von TVoG 2016 mitnimmt und somit eine Runde weiter kommt.

Der jeweils andere Kandidat scheidet aus – es sei denn, Yvonne zieht die Option des s.g. „Steal Deal“. Dann darf das Talent in de Show bleiben, wechselt aber in das Team Yvonne. Das wird bei TVoG am 1.12.2016 ganz bestimmt der Fall sein! Jeder Coach hat nämlich nur einmal über alle Battles von TVOG 2016, vom Steal Deal Gebrauch zu machen. Die Fantas, Andreas und Samu haben schon in den vergangenen Sendung 3 Sendungen ihren Steal Deal verbraucht. Am Ende der Battles von The Voice of Germany 2016 hat nämlich jeder Coach maximal 10 Talente in seinem Team (9 eigene und einen aus einem Steal Deal), mit denen er in die Sing-Offs geht.

Wer kommt in die Sing Offs weiter bei TVoG 2016 am 1.12.2016 und wer scheidet aus? Das ergänzen wir dann gleich hier!

Die Kandidaten und Battles bei TVoG am 1.12.2016

Talente der Battles vom Team Yvonne am 1.12.2016

Im Team Yvonne treten gegeneinander an:

Viktoriya Andonova (26 Jahre alt) gegen Nico Laska (20 Jahre alt)

(26 Jahre alt) gegen (20 Jahre alt) Pauline Steinbrecher (19 Jahre alt) gegen Angelina Schmigelski (18 Jahre alt)

Talente der Battles vom Team Samu am 1.12.2016

Im Team Samu treten gegeneinander an:

Robin Resch (22 Jahre alt) geben Dehua Hu (28 Jahre alt)

(22 Jahre alt) geben (28 Jahre alt) Anna-Lena Schäfer (17 Jahre alt) gegen Maja Endres (18 Jahre alt)

(17 Jahre alt) gegen (18 Jahre alt) Vanessa Iraci (31 Jahre alt) gegen Dorothea Proschko (30 Jahre alt)

Talente der Battles vom Team Fanta am 1.12.2016

Im Team Fanta treten gegeneinander an:

Yasmin Sidibe (19 Jahre alt) gegen Selina Grinberg (16 Jahre alt)

(19 Jahre alt) gegen (16 Jahre alt) Florentina Krasniqi (17 Jahre alt) gegen Marijana Maksimovic (16 Jahre alt) – leider kein Foto vorhanden

Talente der Battles vom Team Andreas am 1.12.2016

Im Team Andreas treten gegeneinander an:

Jonas Hug (22 Jahre alt) gegen Theresa Gratzl (20 Jahre alt)

(22 Jahre alt) gegen (20 Jahre alt) Daniel Ferrer (21 Jahre alt) gegen Steven Sylvester Ludkowski (22 Jahre alt)

Eine Wiederholung dieser Sendung von The Voice of Germany kommt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00.30 Uhr. Weitere Artikel über TVoG bei uns im Magazin, also auch die über vergangene Sendungen, findet Ihr unter dem Stichwort The Voice of Germany.

Mehr Artikel über andere TV-Shows findet Ihr Sie in unserer Kategorie (Link vorn) oder Ihr schaut allgemein in unser Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.